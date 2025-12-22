高雄跨年晚會維安 陳其邁：已要求警方提高強度

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將登場，市長陳其邁今天表示，已要求警方在年末須提高維安強度，不管在社群媒體恐嚇或不當危及公共安全的行為，一定用優勢警力排除。

台北19日發生隨機傷人事件，陳其邁今天上午出席「PIER F棧叁庫啟動典禮」接受媒體聯訪時表示，針對即將舉辦的跨年晚會維安問題表示，23日會由警察局主導進行各項兵棋推演，29日也會做實兵演練。

陳其邁說，他已要求警方在年末必須提高維安強度，也必須強力掃蕩非法。如果有涉及維安，不管在社群媒體的恐嚇，或是不當危及公共安全的行為，一定要用優勢的警力全力排除。

廣告 廣告

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於12月31日晚間7時在時代大道登場，集結17組演出團體，並邀請韓國歌手權恩妃壓軸獻唱，跨年倒數時刻也將施放6900發、長達240秒的璀璨花火，陪伴市民迎向2026年。

此外，跨年夜當晚，夢時代周邊道路實施3階段交通管制，捷運與輕軌加密班次疏運人潮；輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自下午5時起配合人流管制，不提供上下車服務。台鐵將加開列車協助疏運。（編輯：李淑華）1141222