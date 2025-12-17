高雄跨年晚會 夢時代周邊採3階段交通管制

〔記者黃良傑／高雄報導〕「2026高雄跨年晚會」將於12月31日晚上在時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，尤其是夢時代周邊道路屆時會採3階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路也將加強違規停車拖吊取締。

此外，高雄捷運與輕軌將配合加密班次，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站配合人流管制，當晚17時起不提供上下車，為配合跨年晚會後散場疏運，捷運及輕軌延長營運時間，捷運營運至元旦凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵也會加開列車疏運。

交通局今(17)日指出，為配合「2026年高雄跨年晚會」在夢時代前時代大道舉行，相關舞台搭建，自12月21日6時起，時代大道將階段性封閉進行交通管制，活動晚會當日(12月31日)，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東所圍之道路，自當日下午15時起，將啟動分階段交通管制至元旦2時。

為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，實施交通管制期間，不提供汽車停車空間周邊道路同步加強違規停車拖吊取締，交通局提醒欲前往參加晚會的民眾可多加利用大眾運輸，屆時時代大道周邊道路將配合規劃為徒步區，可搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場。

捷運公司也配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班(視情況加派空車輸運)，並延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。

交通局預期跨年人潮眾多，為確保熱區人潮安全，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，12月31日傍晚17時起不提供上下車，若欲搭輕軌進出會場，請至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車，捷運公司將配合加密班次至6至8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。

高雄跨年晚會卡司大，晚會現場夢時代周邊，將採三階段交通管制。(記者李惠洲攝)

