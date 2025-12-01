高雄跨年晚會「強青春世代卡司」公布！AcQUA源少年、陳忻玥將登台演出
記者洪正達／高雄報導
高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」1日公開超強青春世代卡司，從「全能唱跳歌手」鼓鼓 呂思緯，到以青春能量席捲樂壇的AcQUA源少年、「爆發力女聲」陳忻玥、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，以及「天使系男聲」洪暐哲、創作才女Angie安吉，卡司橫跨人氣與創作歌手、男團、女團，一次滿足所有粉絲期待！
高雄市長陳其邁表示，高雄跨年品牌一直是全臺粉絲矚目焦點，今年特別邀請年輕朋友最愛的卡司，打造青春動感、活力滿點的跨年秀，他喊話粉絲們務必親自到場，感受一夜專屬「青春世代」的極致吶喊。主辦單位預告，節目將推出跨年限定的驚喜特別合作，呈現前所未見的跨世代音樂火花，讓跨年夜熱情直達沸點！
與高雄緣分深厚的鼓鼓 呂思緯再次踏上高雄跨年舞臺，鼓鼓表示高雄對他來說是特別的城市，不僅在高雄流行音樂中心舉辦GX成軍後首場演唱會，更在同個場地求婚成功，「高雄」見證了他人生數個里程碑，帶著這份情感，鼓鼓不僅準備精彩表演，更將帶著「AcQUA源少年」獻上獨家合作，希望帶給觀眾全新的視覺衝擊。演出經驗豐富的他分享曾經唱到一半麥克風突然斷訊「失聲」，還沒反應過來時，台下歌迷已自主大聲跟唱，令他相當感動，直呼粉絲是他最大的依靠，也期待跨年聽到粉絲大合唱，將現場變成大型KTV。
選秀節目出身的AcQUA源少年，將以更成熟的姿態完整呈現在跨年舞臺上。他們分享這些年的心境變化，隊長黃莑茗表示，退伍後重新找到屬於自己的聲音，也「更能誠實面對內心想法」。盧佾暘說，回頭看早期的自己，從外型到談吐都已經截然不同，「整個人都有成長」。李秉諭坦言，從選秀出道的那段時間，因還在摸索常感到害怕，但隨著經驗累積，「現在站在舞台上，每一秒都能真正享受。」林毓家把成長歸功於心態轉變，現在遇到挑戰都告訴自己一定能完成，「也更相信自己了！」須弘道則說，求學是他重要的轉捩點，讓他能與不同國家的歌手交流、探索多元的音樂文化。
以《煙幕》打開知名度、再以《炙愛（女聲版）》創下YouTube三千萬觀看次數的陳忻玥，今年憑藉專輯《V》強勢入圍金曲獎最佳華語女歌手，從過去的駐唱歌手一路走到跨年舞臺，讓她既興奮又感動。談起這次跨年，陳忻玥透露說：「我想帶來一場我自己能享受、大家也能盡興聽歌的演出。」至於最想在高雄演唱的曲目，她毫不猶豫選了《Lonely》，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨！」過往到訪高雄，陳忻玥最大印象就是義大遊樂世界，笑稱自己太喜歡遊樂園了，以前跟一群朋友去玩過，好想再去一次！
台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊連續兩年參與高雄跨年，這也是韓籍成員「最強外掛」安芝儇、「清純精靈」Mingo（朴旻曙）第二次在臺灣跨年，她們表示：「非常開心能跟高雄的朋友一起倒數迎新年！」女孩們感謝粉絲與市府一路以來的支持，「跨年不只是一次表演，更像是一年的成果發表，能在這樣具有指標性的大型舞臺演出，是我們最引以為傲的事。」今年推出單曲《Cheer it up 加大》反應熱烈，從素人起步，如今躍升唱跳歌手讓她們直呼不敢想像，為了跨年呈現整齊劃一的刀群舞與華麗走位，特別加強體能訓練，讓表演更完美。訓練之餘，隊長螢螢（蔡佩螢）和一粒（趙宜莉）兩位高雄人，更跨刀拍攝高雄跨年形象短片，分享如何運用跨年元旦兩天一夜的假期玩高雄！
擁有花美男外貌的歌手洪暐哲，曾以韓國練習生身分累積紮實底子，10年舞齡的實力吸引大批粉絲熱情應援，每次看到粉絲舉著親手製作的燈牌、從遠方趕來，都讓他深受感動，「謝謝你們一直在，我都有收到，也很珍惜。」多次造訪高雄的他分享除了工作，也常專程南下看演唱會，美食更讓他每次都忍不住展開「吃光光行程」，從夜市到汕頭牛肉都是必吃清單。此次受邀「2026雄嗨趴」，不僅帶來深情演唱，也會以熱力唱跳點燃全場，帶給粉絲更多驚喜。
創作才女Angie安吉再度登上高雄跨年，自推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》後，全年無休地以「每月一首」方式持續發表作品，近一年的宣傳期讓她累積了豐富經驗。這次她親自參與造型與視覺概念設計，加入更多舞者，打造層次更豐富的舞臺！爸爸陽帆也全程熱心「指導」，霸氣叮嚀「一定要安排舞者，如果沒有，我來替你安排！」讓她相當感動，媽媽Julie則在其中擔任親子間的潤滑劑，讓準備過程更加順利。迎接2026，Angie安吉期許能帶著充電後的靈感，迎接更多創作與挑戰。
「2026雄嗨趴」星光熠熠，豪華卡司包括：告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，加上主持人陳漢典、阿本、木木（林葦妮），跨界獻上華麗的跨年秀，高雄以最熱情的城市溫度迎接粉絲，誠摯邀請大家一同到時代大道迎接倒數的幸福時刻。更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網：https://khnewyear.tw/ 。
更多三立新聞網報導
高雄爛醉女清晨「搖擺上路」遭民族陸橋擊落！下秒竟然跑了…躲鳳山落網
陸戰隊中尉排長「槍響陳屍哨亭」今相驗…母哭喊「我的心好痛」惹鼻酸
全聯「鯛魚排」檢出動物用藥 高雄衛生局：4080包已賣出…產地曝
「小美要不要拔罐、刮痧？」高雄色男主管「髒手靠胸揉捏」代價出爐！
其他人也在看
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 12 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變造咖 ・ 7 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 14 小時前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使
富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
許瑋甯婚後首發文！曬「婚禮內場夢幻照」感性告白：一切都很美好
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，今年喜迎愛子Ian，幸福家庭令人稱羨。兩人28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠、浪漫滿溢。婚禮結束三天後，許瑋甯也終於在社群平台公開分享這場夢幻婚禮的片段，讓外界再次感受這份溫柔與喜悅。中時新聞網 ・ 3 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 2 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年
女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易自由時報 ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前