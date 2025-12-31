高雄跨年晚會 陳漢典、LuLu婚後首度在跨年晚會同台

南韓「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）現身彩排。（圖：高雄市政府提供）

高雄市政府今天（31日）晚上7點將在時代大道舉行跨年晚會，卡司陣容包括：告五人、八三夭、滅火器、鳳小岳以及南韓的「水彈女王」權恩妃等知名團體與藝人。晚會由陳漢典、阿本和木木擔綱主持，其中，陳漢典和LuLu黃路梓茵婚後首度在跨年晚會同台亮相，高雄市長陳其邁也將將率領市府團隊一起跨年倒數，用精彩的煙火秀迎接2026年的到來。（溫蘭魁報導）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會晚間7點在夢時代前面的時代大道盛大開始，晚會由陳漢典、阿本和木木擔綱主持，卡司陣容包括熊仔、鼓鼓呂思緯、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、AcQUA源少年、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay、洪暐哲、安吉、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，還有人氣團體告五人和八三夭輪番登場，高雄市政府並且重磅邀請南韓「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）獨家獻唱，陳其邁表示，不僅演出卡司堅強，舞台和跨年煙火也是最誇張：「這次是特別請到包括漢典跟LuLu，這是他們婚後第一次同台，主要的樂團也包括告五人、八三夭、Wing Stars、滅火器等，整個舞台背景的設計包括6900發中、高、低空不同的煙火。」

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會演出卡司堅強。（圖：高雄市政府提供）

為了近距離看到偶像，2、3天前就有粉絲到現場佔位子。

晚會進行到晚間11點50分，2025年的最後10分鐘，陳其邁市長將率領市府團隊和現場民眾一起倒數跨年，接著施放4分鐘絢爛的高空煙火，迎接嶄新的一年。

高雄倒數跨年將以絢爛的煙火迎接2026年的到來。（圖：高雄市政府提供）

配合跨年晚會的進行，夢時代周邊道路從下午3點開始分階段實施交通管制，捷運和輕軌也將加密班次疏運人潮，其中，輕軌C4凱旋中華站和C5夢時代站從傍晚5點起，配合人流管制將不提供上、下車服務，因應散場時段，輕軌將營運到元旦凌晨1點半，捷運到元旦凌晨2點，台鐵也將加開列車到凌晨2點半，建議民眾最好搭乘大眾運輸參加跨年活動。