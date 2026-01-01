高雄跨年槍響！醉男嫌鄰居鞭炮刺耳 開4槍釀2傷

高雄跨年夜不平靜，31日深夜11點多傳出槍擊案件。（圖／東森新聞）





高雄跨年夜不平靜，31日深夜11點多傳出槍擊案件。一名劉姓男子酒後前往三民區天祥一路與鼎金後路口尋找女友，期間疑因不滿樓下鄰居燃放鞭炮聲音過大，雙方發生口角。劉嫌竟憤而掏出改造手槍，朝鄰居連開四槍，造成一男一女中彈受傷。



警方獲報趕抵現場並拉起封鎖線，地面上遺留一雙沾滿血跡的鞋子，大片血痕觸目驚心。目擊民眾心有餘悸地表示：「突然看到有人狂奔，可能第一槍就在那邊開的，傷者受傷後跑來這邊躲避。」

員警迅速控制現場，喝令劉嫌交出槍枝並將其壓制逮捕。所幸遭到槍擊的田姓男子與黃姓女子送醫後均無生命危險。警方訊後將劉嫌依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及殺人未遂罪，移送高雄地檢署偵辦。

