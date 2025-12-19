高雄跨年注意了！夢時代跨年交通管制一次看

高雄市政府宣布，12月31日晚間於時代大道舉辦的「2026高雄雄嗨趴夢時代跨年晚會」，將實施大規模交通管制與疏運計畫，捷運與輕軌配合延長營運時間並加密班次，其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站因應人流管制，下午5時起將不提供旅客上下車服務。

交通管制。（圖／高雄市政府）

為配合舞台搭建作業，時代大道自12月21日上午6時起將階段性封閉並進行交通管制。交通局表示，跨年晚會當天，復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東範圍內的道路，從下午三時開始將啟動分階段交通管制，持續至元旦凌晨兩時。

交通資訊。（圖／高雄市政府）

管制區域內將全面禁止車輛通行及停放，周邊道路也會加強違規停車的拖吊取締作業。交通局強調，實施交通管制期間不會提供汽車停車空間，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場。

營運管制。（圖／高雄市政府）

交通局建議，參加晚會的民眾可搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行前往會場，時代大道周邊道路屆時將規劃為徒步區。捷運公司將加密班次，紅線縮短至三分鐘一班、橘線六分鐘一班，視情況加派空車輸運，營運時間延長至元旦凌晨兩時發出末班車。

由於預期跨年人潮眾多，為確保熱區人潮安全，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將實施人流管制措施。交通局提醒，計畫利用輕軌進出會場的市民，可改至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車，輕軌班次將加密至六至八分鐘一班，營運時間延長至元旦凌晨一時三十分發出末班車。





