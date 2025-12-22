高雄跨年活動提升維安 陳其邁：29日舉行實兵演練

台北市12月19日傍晚發生4死11傷的隨機殺人案，網路也陸續出現恐攻留言，面對即將到來的跨年活動，各縣市政府都繃緊神經。高雄市長陳其邁預告，23日將先進行各項兵棋推演，29日則舉行實兵演練，以確保各項大型活動安全無虞。

陳其邁。(圖/高雄市府官網)

陳其邁今（22）日上午在民進黨高雄市議員邱俊憲等人的陪同下，前往蓬萊路23號，出席「PIER F棧（參）庫啟動典禮」，會前受訪時，針對媒體提問，跨年活動的維安是否會升級，他回應，23日會由警察局主導，進行各項兵棋推演，29日也會進行實兵演練，務必確保在跨年期間，不管是大眾運輸或大型群眾聚會，包括跨年或各式各樣活動的安全。

陳其邁指出，他也要求警方在年末必須提高維安強度，強力掃蕩非法。他說，如有涉及維安，不管在社群媒體恐嚇，或是所謂不當危及公共安全的行為，一定用優勢的警力全力排除。

台北發生隨機殺人案後，高雄市持續加強警力戒備。(圖/鐵路警察局提供)

