高雄跨年火力全開！滅火器 25 週年回家開唱 芒果醬＋Ponay原式大樂隊強勢組團陪你嗨到 2026

▲滅火器深耕高雄，創團25週年將在「2026雄嗨趴」跨年晚會帶來全新歌曲，陪歌迷倒數迎新年！

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市政府今（24）日公布「2026雄嗨趴」跨年晚會新一波卡司，集結三組超人氣樂團─金曲樂團「滅火器」、甜度爆表的「芒果醬 Mango Jump」、以及話題十足的「Ponay的原式大樂隊」。市長陳其邁表示，高雄是「大港開唱」等國際級音樂祭的誕生地，跨年當然少不了最具代表性的臺灣樂團共同打造城市專屬的音樂記憶，並喊話全台「聽團仔」跨年夜到夢時代一起嗨進 2026。

▲首次登上高雄跨年舞臺，芒果醬Mango Jump以青澀純愛曲風與粉絲共度「2026雄嗨趴」！

廣告 廣告

成軍25週年的滅火器回到家鄉開唱，特別為此次跨年打造全新歌曲，承諾帶來突破以往的驚喜舞台。擁有一票年輕粉絲的芒果醬 Mango Jump則將以初戀系合唱與台文創作征服現場，團員笑稱高雄是「第二個家」，勢必全力以赴動員後援軍。來自台東的Ponay的原式大樂隊，今年在金曲獎大受好評，這次將以全新編制與舞蹈設計嗨翻舞台，把部落年祭後的能量帶給跨年現場。

▲Ponay的原式大樂隊以原民風唱腔與全新舞臺編制，為高雄跨年舞臺帶來獨特的驚喜！

「2026雄嗨趴」持續釋出強勢卡司，高雄跨年以多元音樂風格與創新舞台著稱，已成全台最具創意與能量的跨年品牌。市府誠摯邀請民眾12月安排高雄輕旅行，在歌聲、熱情與煙火中迎接嶄新的2026年。（圖／年代提供）