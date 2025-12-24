高雄跨年維安全面升級 警民聯防結合科技 即時通報守護人潮安全

因應近日發生台北捷運攻擊事件，高雄市政府全面拉高跨年及大型活動反恐與治安維護層級。市長陳其邁24日於市政會議後受訪表示，面對跨年晚會等人潮高度聚集活動，市府已要求加派警力、提高見警率，並強化即時通報與跨機關聯繫機制，透過更緊密的橫向整合，確保民眾人身安全與公共場所秩序。

↑圖說：陳其邁表示，為強化跨年維安，全面提升大型活動反恐及治安維護，市府要求加派警力、提高見警率，並強化即時通報及跨機關聯繫機制。（圖片來源：高雄市警察局提供）

陳其邁指出，高雄對大型活動維安向來採取高標準作業，去年8月即曾針對世運主場館等大型演唱會，與國土安全辦公室合作進行反恐及重大維安事件演練。今年跨年期間，警察局除全面提升警力部署，也將優勢警力、即時通報與區域聯防等機制納入兵棋推演及實兵演練，確保活動順利進行。

警察局長林炎田表示，高雄市已建立完善的大型活動與演唱會安全維護基礎，並與主辦單位密切合作，事前完成警衛與協調會議，就任務分工、情境模擬及應變處置進行完整部署。23日下午，警方在夢時代廣場及捷運凱旋站實施實兵演練，模擬大型活動現場持械滋擾，以及捷運通道內拋擲煙霧彈、持械傷人等突發狀況，並首度大量運用空拍機進行360度全方位監控蒐證，強化整體警戒與應變能力。

↑圖說：高市警局針對大眾運輸重要樞紐，由保安警察大隊員警全副武裝持手臂盾牌及長槍執行守望。（圖片來源：高雄市警察局提供）

為確保跨年晚會與大眾運輸安全，高市警局已完成全市交通運輸場站與跨年活動維安沙盤推演，採取「警民合作、場站聯防」策略，統合警力與民力，並首度運用空拍機、手臂盾牌及360度球型攝影機等新式裝備，透過精準兵推，提升人潮聚集區域的即時掌控與處置效能。自12月19日起，警方全面提升維安作為，針對捷運39站、輕軌38站、火車站18處及公車轉運站8處加強部署，截至23日止，已動員建制警力6,198人次、支援警力80人次。

林炎田指出，本次跨年維安任務劃分為三大任務區，分別由前鎮、鳳山及新興分局分局長擔任現場指揮官，並結合空拍機與360度球型攝影機，即時掌握周邊道路與人潮密度，適時引導疏散。同時也整合義警、義交、社區巡守隊等民力資源，並要求公共場域與活動主辦單位落實保全協防機制，建構多層次城市安全防護網。

↑圖說：高市警局首度運用空拍機等新式裝備，強化人潮聚集區域的應變能力。（圖片來源：高雄市警察局提供）

此外，考量年底年終飲宴與尾牙活動頻繁，陳其邁也責請相關單位加強取締酒駕並加強宣導；因應氣溫下降，提醒民眾注意用電安全、熱水器使用時保持室內通風及防火意識。市府強調，將以最高標準執行跨年維安作為，也呼籲民眾如發現可疑或異常狀況，隨時向警方反映，攜手守護跨年期間的城市安全。

