高雄跨年維安升級！模擬3大攻擊劇本 陳其邁坐鎮實兵演練

高雄市長陳其邁今（29）日晚間親自坐鎮，督導「2026高雄跨年晚會實兵演練」。（柯宗緯攝）

2年前高雄跨年夜爆發「原子筆恐慌」事件，1支原子筆被誤認為水果刀，引發30多人推擠受傷，再加上近日台北捷運及中山商圈發生無差別攻擊事件，讓高雄市府如臨大敵。高雄市長陳其邁今（29）日晚間親自坐鎮，督導「2026高雄跨年晚會實兵演練」，以捷運站、舞台前方、鄰近百貨公司3大劇本，模擬各種突發狀況，要求各局處以最高規格應對，確保維安滴水不漏。

陳其邁表示，今天演練是由高雄市政府各局處共同參與，主要因應先前台北捷運發生的無差別攻擊事件。台北市事件發生在人口非常擁擠的捷運站體內，而高雄在年底同樣有許多大型活動，跨年活動人數擁擠程度，甚至可能超過台北捷運站規模，因此希望透過演練，確保跨年相關活動的人員安全，並提升市府整體的應變處理機制。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁今（29）日晚間親自坐鎮，督導「2026高雄跨年晚會實兵演練」。（柯宗緯攝）

陳其邁指出，此次實兵演練共設計3個劇本，包括捷運站、舞台前方，以及鄰近百貨公司內發生攻擊事件等情境。他在場特別指示，演練地點以捷運站為主，原因在於跨年當天捷運站的人潮疏散情況相對複雜，無論是人員疏散、警力部署，或是後續追查凶嫌的相關查緝作業，都會比其他場域更加困難，因此選定捷運站作為演練主軸。

陳其邁強調，希望透過這次實兵演練，找出未來大型活動在維安上可能存在的不足之處，並在活動前完成補強。過去在舉辦演唱會時，市府已經與國土安全辦公室聯合進行過相關演練，模擬無差別攻擊事件，包括群眾持刀在不同場合行凶的狀況，特別是發生在演唱會座位區後方的情境，也一併納入後端救護系統與人員疏散的演練內容。

陳其邁指出，這次將演練場景移至捷運站，是為了因應更多不同、且更加複合的狀況，進行層級更高的實兵演練。他也要求警察局以此次演練作為範本，針對演練過程中做得不夠完善或需要改善的地方，在29日之後立即提出檢討與改進措施，市府將全力落實相關維安計畫。

警察局長林炎田指出，跨年當天夢時代晚會將動員1206名警民力，義大世界活動也配置363名警力，並透過球型監視器進行360度監控，強調維安重點在於「通報快、到達快、處置快」。

更多中時新聞網報導

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神

樋口愛登台跨年 盼逛夜市吃好料

《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話