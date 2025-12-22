高雄跨年維安大升級 陳其邁：23日兵棋推演、29日實兵演練
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
因應12月19日晚間台北市所發生的無差別攻擊案，各縣市如臨大敵、戰戰兢兢，針對高雄市是否於跨年期間加強維安一事，高雄市長陳其邁今（22）日預告，明（23）日市內將進行各項兵棋推演，同時於29日舉辦實兵演練，務必確保各項大型群眾聚會的安全。
今早10時20分，陳其邁在民進黨高雄市議員邱俊憲等人的陪同下，前往蓬萊路23號，出席「PIER F棧（參）庫啟動典禮」，並於會前接受媒體聯訪。
記者提問，跨年維安是否會進行排練或升級？對此，陳其邁回應，明日會由警察局主導來進行各項兵棋推演，29日也會進行各項實兵演練，務必確保在過年期間，不管在大眾運輸以及大型群眾聚會，包括跨年或各式各樣活動的安全。
他也要求警方在年末必須提高維安強度、強力地掃蕩非法，如有涉及維安，不管在社群媒體恐嚇，或所謂不當危及公共安全的行為，一定用優勢的警力全力排除。
原文出處：快新聞／高雄跨年維安大升級 陳其邁：23日兵棋推演、29日實兵演練
以台北砍人案為誡！高雄嚴防節日、演唱會出意外 陳其邁想這樣做
張文哥哥住高雄？傳「見警上門不意外」 陳其邁揭兄弟互動狀況
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
