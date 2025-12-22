高雄跨年維安強度提高 陳其邁：12/23兵推、12/29演練
〔記者王榮祥／高雄報導〕因應台北恐攻後續衍生的各種可能情況，高雄跨年安全維護將提升強度，市長陳其邁今指出，12月23日將進行兵棋推演、12月29日舉辦實兵演練。
台北恐攻事件後，高市府第一時間動員逾200名警力，搭配鐵路警察全面巡守各交通樞紐，接續舉辦的大型活動見警率也顯著提高。
針對後續的耶誕節與跨年，陳其邁今指出，12月23日會由警察局主導進行安全維護各項兵棋推演，12月29日也會做實兵演練，務必確保過年期間，不管在大眾運輸及大型群眾聚會，包括跨年或各式各樣的活動的秩序與安全。
他指出，已要求警方在年末必須提高維安強度，且必須強力地掃蕩非法，如果有涉及到維安，不管是社群媒體的恐嚇，或所謂不當危及公共安全的行為，一定用優勢警力全力排除。
