高雄跨年維安提高強度! 模擬兵推確保跨年活動安全

南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導

張文連續攻擊事件後，就怕有模仿犯效應，警方對各種訊息都不敢大意，高雄鳳山一名蘇姓男子，聲稱跨年會有更大的事情，遭到羈押，而高雄左營，也有一名李姓男子，接連在捷運站按緊急通話鈴，謊報有炸彈，也迅速遭到逮捕，23日下午同樣遭到裁定收押，就怕有疏漏，高雄警方也舉辦模擬兵推，要確保跨年活動的安全。

高雄警方舉辦跨年活動維安兵推，要確保當天活動萬無一失。（圖／民視新聞）

監視器畫面拍下，男子在捷運月台鬼鬼祟祟，按了緊急通話鈕後，列車一到站，就迅速跳上車，但當時他按了緊急按鈕，卻是謊報有炸彈，嚇壞站務員，警調立刻展開追查，3個小時就循線追到台南逮人，22日晚間，這名20歲的李姓男子，就在高雄捷運巨蛋站月台，按了緊急通話鈕謊報有炸彈後，就搭上北上的列車離開，五分鐘後，列車抵達左營站，他又做了一樣的事情。

高雄警左營分局分局長謝承甫表示，「李姓男子先後在巨蛋站及左營高鐵站，觸碰緊急通話按鈕謊稱有炸彈客，引發公眾安全疑慮，於3小時內在台南市將犯嫌查緝到案。」會這麼緊張不是沒理由，週一警方也逮捕另一位蘇姓男子，聲稱要炸小港機場及鳳山新城等地，遭到羈押，沒想到李姓男子也同樣亂按緊急通話鈕謊報，拿公共安全開玩笑，檢方也向法院聲請羈押，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「經檢察官複訊後，認被告涉犯恐嚇公眾，及恐嚇危害安全等罪嫌重大。」

高雄市長陳其邁強調，「社群媒體的這個恐嚇，或者是所謂的這種，不當危及公共安全的這些行為，一定用優勢的警力全力地排除。」高雄市長陳其邁說重話，會用優勢警力強力排除，張文攻擊事件過後，各地拉高警戒層級，就怕接下來耶誕、跨年活動會出現模仿犯，週二下午，高雄市警方立刻針對跨年活動進行兵推，模擬各種可能情境，一一演練，要確保跨年活動，萬無一失。

高雄市警察局長林炎田表示，「我們今年特別採取地面的一個蒐證以外，我們還有高空的制高點的蒐證，另外我們還有無人機的蒐證，在今年我們光我們的警民力，會動員1206名。」預期出動1200人，維持跨年安全，警方加強戒備，更要強力遏止惡作劇行為，有些話，不是說聲對不起，就能收回。

