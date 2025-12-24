高雄跨年維安最高警戒！空拍機360度環場監控「啟動三快」

北捷張文無差別攻擊，釀4人死亡，引發全國高度關注，高雄市長陳其邁要求年末提升維安強度，市警局今（12/23）由警察局長林炎田親自坐鎮兵推。讀者提供



北捷隨機攻擊案，引發社會恐慌，高雄市長陳其邁下令全面提升反恐維安等級，今年跨年將首次大規模運用空拍機進行360度環場監控，結合加派警力、提高見警率與跨機關即時通報，警察局長林炎田今（12/24）親自說明維安細節。

陳其邁表示，高雄市對大型活動的維安早有經驗，包括去年8月在世運主場館舉辦大型演唱會時，曾與國土安全辦公室合作，進行恐攻及重大維安事件演練。

陳其邁進一步指出，今年跨年活動更進一步強化警力部署，並透過區域聯防與優勢警力即時通報機制，確保活動順利進行，市府已規劃兵棋推演與實兵演練，分別於12月23日及29日舉行，模擬各類突發狀況，提升第一線人員的應變能力。

高雄市警察局長林炎田說明，市警局針對所有大型活動與演唱會，皆有完善的安全維護基礎，今年跨年維安工作，市長已多次指示強化相關部署，警察局也於12月8日及16日提報完整安全計畫。

林炎田指出，警察局日前已召開警衛與協調會議，針對任務分工、情境模擬與處置流程進行說明，讓各級幹部熟悉應變方式。並於昨日下午在夢時代廣場舉辦貼近近期時事的實境演練，包括大型活動場所民眾持械滋擾，以及捷運站內拋擲煙霧彈、持械傷人的情境，結合地面與高空蒐證，首次大規模運用空拍機進行360度環場監控，全面掌握會場安全。

林炎田提到，今年跨年活動主要分為夢時代與義大世界兩大場域，夢時代區域依功能劃分，由前鎮警分局負責主舞台、新興警分局負責煙火與落焰區，鳳山警分局則負責凱旋捷運站周邊交通疏導，預計動員警民力1206人次，義大世界則部署363人次，全力維護現場秩序。

林炎田強調，跨年維安工作三大原則為「報案快、到場快、處置快」，並將配合新聞局、交通局事前進行活動與交通宣導；此外，針對不法分子不論是實際暴力行為或網路散布危害公共安全訊息，警方將採取「從嚴、從速」原則，追究到底，確保高雄整體治安穩定。

