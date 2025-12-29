南部中心／洪順德、陳家彬 高雄報導

緊接著而來的就是跨年了，在台北的攻擊事件過後，跨年晚會的維安問題，也特別引起關注，高雄在29日晚間，第二次舉辦實兵演練，這次設定了三套劇本，隨機抽考，最後高雄市長陳其邁假定了捷運站遭到攻擊，現場考驗維安單位的應變計畫與對應內容。

高雄跨年維安演練！ 設定3劇本考驗應變能力

高雄以台北攻擊事件為劇本，模擬跨年時捷運站遇到攻擊的應對。（圖／民視新聞）

歹徒在跨年夜人來人往的捷運站內，丟下煙霧彈，瞬間站內走道煙霧迷茫，傳出現場有人員受傷，救護人員迅速到場進行處置，站內警察與保全也隨即攜帶護具，在站內進行搜索，要找出做案歹徒，就看到歹徒拿著刀械與警力對峙，有員警拿出電擊槍應對，特勤中隊員警也立刻上前圍捕，參照台北車站攻擊事件，29日晚間，高雄警方進行逼真的情境演練，希望讓跨年維安可以滴水不漏。

廣告 廣告

高雄跨年維安演練！ 設定3劇本考驗應變能力

高雄以台北攻擊事件為劇本，模擬跨年時捷運站遇到攻擊的應對。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁指出，「我也特別下達指令，演習的地點以捷運站為主，因為捷運站在當天的疏散的人潮，恐怕它複雜的情況，包括疏散包括警力的部署。」這次演練設計了三套可能的劇本，設定包括跨年晚會舞台、周邊百貨公司及周邊捷運站等三個主要人潮匯聚的地點，可能發生的攻擊事件，當場隨機抽考，最後選定了捷運站攻擊作為模擬劇本，希望透過實兵演練，精進應變措施，陳其邁說，「包括跨年的相關的這些活動，都能夠確保人員的安全，也提升我們高雄市政府，相關的應變處理的機制。」

高雄跨年維安演練！ 設定3劇本考驗應變能力

高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）

高雄市府規劃出動超過1200名人力，並出動多種攝影機，結合現有的智慧儀表板等系統，無死角掌控跨年晚會周邊狀況，跨局處、跨單位通力合作，要確保跨年現場安全。

原文出處：高雄跨年維安演練！ 設定3劇本考驗應變能力

更多民視新聞報導

新北男子社群PO「張文祭奠」喊「戰術恐攻可交流」 涉恐嚇公眾下場出爐

嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇

禁廚餘養豬轉型倒數！須裝監控設備、GPS追蹤 最後期限剩2天

