高雄跨年維安3劇本 演練捷運攻擊舞台區須同步疏散

（中央社記者洪學廣高雄29日電）因應台北隨機攻擊案，高市府今晚舉辦跨年晚會實兵演練，市長陳其邁說，這次設定3攻擊事件劇本，其中捷運站演練是為應對複合式狀況，舞台觀賞區須同步進行疏散。

因應台北車站及中山捷運站周邊12月19日發生隨機攻擊案，高雄市政府今天晚間6時30分舉辦「2026高雄跨年晚會」突發事件實兵演練，動員近300人，模擬跨年活動期間突發事件發生時應變作為。陳其邁到場啟動演練作業，演練情境設定為「突發事件發生於捷運站，舞台觀賞區須同步進行疏散」，各參與單位均能依程序順利完成任務。

陳其邁表示，高雄跨年活動預期湧入人潮密度極高，甚至可能超過台北捷運站日常規模，市府集結各局處進行實兵演習，確保跨年活動人員安全，並提升市府對突發狀況應變與處理機制。

陳其邁說，這次演練設定3個主要劇本，捷運站內、舞台前方，以及鄰近百貨公司內攻擊事件；特別以「捷運站」為主要演練場域，模擬在人潮疏散、警力部署及追查凶嫌等複雜情境下應對措施。

他補充，市府先前在演唱會期間，已與國土安全辦公室合作，針對群眾持刀攻擊事件進行過演練，涵蓋後端救護系統與人員疏散，此次將演練移至捷運站，是為應對更複合式狀況；同時也要求市警局以演練為範本，檢視執行過程不足處，並提出檢討與改進方案。

市府說明，「2026高雄跨年晚會」規劃於時代大道旁「夢時代二期」空地作為緊急疏散及群眾容留區域，以防止踩踏事件發生，並設置緊急十字通道；活動維安共動員警力及民力計1200多名，全面提升巡查密度與治安維護力道，確保民眾安全。

演練現場同步運用360度球型攝影機、空拍機及交通局智慧儀表板等設備，使指揮中心能即時掌控現場情資與數據；主辦單位事前即建立跨局處、跨單位溝通協調機制，將捷運站、夢時代等人潮密集區域納入通報範圍，透過實兵演練精進應變作為。

「2026高雄跨年晚會」將於12月31日晚間7時在高雄時代大道登場，活動場域為開放式空間，除既有規劃疏散區，周邊也有大範圍腹地可供民眾疏散；舞台前方人潮密集觀賞區，也預留緊急十字通道，必要時將開啟閘門引導疏散；跨年場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示。（編輯：陳仁華）1141229