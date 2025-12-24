高雄跨年警力全面戒備！陳其邁：實兵演練

▲高雄市長陳其邁（左）強調，市府已全面提升維安層級，並規畫兵棋推演及實兵演練，分別於23日及29日舉行。（圖／高雄市府提供）

[NOWnews今日新聞] 27歲嫌犯張文於19日下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終逃至誠品南西店墜樓身亡，整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震驚全台。隨著年底跨年晚會等大型活動到來，各縣市反恐、維安全面升級，高雄市長陳其邁表示，將於29日展開實兵演練，確保民眾人身安全與公共場域秩序。

陳其邁今（24）日受訪時指出，因應最近台北捷運攻擊事件，高雄市政府也全面提升維安等級，針對人潮較多的相關活動，除了加派警力、提高見警率，那也要求能夠即時通報，加強機關間的聯繫，務必要讓整個跨年等大型活動，確保人身安全、公共場所的安全都能夠落實。

陳其邁提到，其實市府於去年8月就曾經跟國土安全辦公室合作，針對像世運主場館等大型演唱會的活動，進行恐攻或是維安事件的相關演練；今年跨年的部分，警察局除了全面提升警力的部署，以及利用優勢警力即時通報、區域聯防等相關的機制，確保整個活動能夠順利進行，包括了兵棋推演跟實兵演練，分別於23日及29日舉行。

高雄市警察局長林炎田接續補充，高雄市針對大型活動與演唱會等，長期建立完善的維安基礎，並依市長陳其邁指示，提前規劃跨年安全作為，今年跨年活動的安全維護工作，警方已於12月8日及16日兩度向市長專案報告，全面盤點相關風險與應處機制。

林炎田指出，警方日前已召開警衛協調會議，鎖定任務分工、情境模擬及處置流程，向各級幹部進行完整說明。昨（23）日下午2時，警方也在夢時代廣場實施兩項實兵演練，情境貼近台北捷運1219事件，包括大型活動現場民眾持械滋擾，以及捷運凱旋站走道拋擲煙霧彈並持械傷人的狀況，演練過程中，警方從地面到制高點同步進行蒐證，並出動空拍機360度監控會場周邊，強化整體警戒能量。

對於跨年夜警力部署，林炎田說明，夢時代場域分為三區，由前鎮分局負責主舞台、新興分局負責煙火區及落焰區，鳳山分局則執行凱旋捷運站周邊疏導，該分工模式其實從去年就已開始。今年夢時代廣場預計動員1,206名警民力，另於義大世界廣場部署363人，一定會全力確保活動安全。

林炎田強調，警方將配合新聞局、交通局進行事前宣導與交通管制，並秉持「報案快、到場快、處置快」3大原則執勤。針對前天晚上在左營高鐵站，一名李姓犯嫌惡作劇稱有炸彈客的行為，警方也充分展現出無預警的演練，在3小時之內趕赴台南將人查緝到案。面對實體或網路上的不法行為，警方一律採取從嚴、從速的偵辦立場，確保高雄整體治安穩定。

