高雄跨年陣容再升級！鳳小岳、熊仔領軍開唱 雙帥嗨爆夢時代

壓克力柿子在高雄夢時代開唱。年代提供

鍍金卡司閃耀高雄跨年！高雄市政府今（17日）宣布，「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會加碼金鐘、金曲等夢幻卡司—金鐘影帝鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」、金曲饒舌才子熊仔以及金曲客語歌手邱淑蟬，三組實力派音樂人橫跨搖滾、嘻哈與客語音樂，用音樂點燃高雄夢時代跨年舞臺。

熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞臺。年代提供

鳳小岳登高雄跨年舞台 預告帶來未曝光新歌

剛結束北中南巡迴的鳳小岳&壓克力柿子，每次上臺前都會互相集氣，把最好的狀態留給觀眾。這次是樂團成立後首次登上跨年舞臺，他透露將在「2026雄嗨趴」帶來尚未公開的新歌，要用滿滿驚喜與能量迎接新年。此外，鳳小岳特別以歌曲《只想對你唱首鄧麗君》形容他心中的高雄，歌詞中流露對生活的嚮往與溫柔，象徵將最美好的一面奉獻給世界。他也預告，將帶來最具爆發力的現場演出，在高雄跨年舞臺上展現樂團獨有的魅力與搖滾靈魂。

熊仔回顧巨變一年 笑談與「十年前的自己」對話

饒舌才子熊仔回顧這一年，熊仔坦言2025年對他而言是「巨變」的一年，「如果要用一個畫面形容，我會說是我面對十年前的自己，然後給他一個擁抱。希望2026的自己，能跟家人一起去旅行。」首度受邀登上高雄夢時代跨年舞臺，熊仔將帶來新專輯中的精彩曲目，以熱血節奏點燃全場，讓高雄跨年夜成為全臺最嗨現場！他預先祝福觀眾：「祝大家新的一年繼續熱血下去，身體健康、投資成功，Peace！」

出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。年代提供

客語金曲歌手邱淑蟬返鄉開唱 用音樂唱出高雄溫度

同樣令人期待的，還有以溫柔嗓音擄獲人心的金曲客語歌手邱淑蟬。本身就是高雄六龜人的她，以音符連結土地與情感，曲風清新細膩，旋律中蘊含深厚的生命故事，就算是不懂客語的聽眾也能輕易跟著哼唱、感受其中溫度。邱淑蟬希望透過音樂，讓更多人看見母語之美，她感性表示：「在臺灣這樣包容的社會，大家對音樂的喜愛不會被語言限制，這是身為母語創作者最幸福的時刻。」

最終卡司曝光 實力派齊聚夢時代

繼兩大天團告五人與八三夭宣布登上高雄夢時代跨年舞臺，「2026雄嗨趴」公開第三波驚喜卡司，從金鐘影帝到金曲歌王、客語女聲，三組音樂人以最真摯的創作能量，用音樂打開語言邊界、唱出獻給港都的熱情。邀請所有粉絲12月31日晚間7點一起到高雄夢時代前的時代大道，共同享受最熱血、充滿故事的跨年音樂盛宴。



