高雄跨年雙彩蛋「水彈女王」權恩妃紅色造型登場 亞灣花火觀賞點公開
高雄跨年雙彩蛋曝光！高雄市政府12月26日公開「2026雄嗨趴」兩大亮點，首度在臺灣跨年的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI預告以一襲紅色新造型現身，讓粉絲感受滿滿新年氣氛；「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋的高空花火，並伴隨韓國女團BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間，陪伴大家一起迎新年！
高雄市長陳其邁表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會以節目和演出，呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，除了邀請讓粉絲引頸期盼的海外卡司權恩妃KWON EUNBI，市民朋友期待的亞灣跨年花火更濃縮了一整年的浪漫與精彩，在空中上演的五彩花火，回顧高雄從2023年高雄流行音樂中心開始點亮應援色，包括酷玩樂團、BLACKPINK、TWICE等，將城市應援發揮到極致。
全球爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她表示：「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，還有深受大家喜愛的〈Underwater〉！」她加碼透露特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄的「RUBI」們注入滿滿能量。
「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI預告以一襲紅色喜氣造型首登高雄跨年。圖／高雄市政府提供
今年跨年花火首度施放最大10吋的高空花火，在時代大道周邊抬頭就能輕鬆欣賞。推薦觀賞點包括：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。市府強調，為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。
2026亞灣跨年花火，以繁星般閃耀的光點揭開序幕，接著以幾何線條般的煙火構築出「高雄─智慧之城」的光之網絡，緊扣高雄發光發熱的產業以及不斷創新的軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，緊扣「光」的語言及美好記憶，讓夢想在高雄的光中綻放、大步前行，共同躍向2026年！
高雄亞灣跨年花火首度施放最大10吋的高空花火，陪伴大家一起迎新年！圖／高雄市政府提供
「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將以跨語言、跨曲風的音樂能量，陪伴大家在花火綻放中迎向嶄新的2026，歡迎所有朋友來高雄度過最暖心、難忘的跨年夜，跨年晚會資訊請至https://khnewyear.tw查詢。
（高雄市政府廣告）
更多台視新聞網報導
遶境煙火「火花亂飛」釀禍！高空作業台遭引燃 灌救畫面曝
跨年別認錯！台北天空塔打跑馬燈「他→才是101」賈永婕曝最佳視野
12月來臺北超High超好玩！ 跨年搖滾區入場證限定抽
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 1
台灣寺廟文化藝術節 結合漢服推廣宗教文化觀光
【記者林玉芬/南投報導】台灣寺廟文化藝術節由南投縣政府主辦，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕，副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、縣府秘書黃馨瑩出席共襄盛舉，並體驗穿傳統漢服，參訪寺廟活動。 王瑞德表...自立晚報 ・ 7 小時前 ・ 1
何志偉籲桃園比照北市 提老人假牙定期維修政見
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 總統府副秘書長何志偉今（27）日在桃園龜山市場掃街，提出「補助老人假牙定期維修」的主張，他說目前桃園市政府補助老人假牙維修，一生只能補助檢修一次，不像台北市老人可以多次檢修；但假牙若等到完全不能使用才補助維修，勢必影響長輩的飲食和健康，恐得不償失，補助檢修假牙次數應增加。 何志偉今到龜山市場掃街，陪同的還有桃園縣議員...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
實現一年前的約定 蘇俊賓化身盲人環台路跑陪跑員
桃園市副市長蘇俊賓27日參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，盲人環台路跑今年邁入第九屆，這是一項讓社會看見身心障礙者運動平權的重要行動。透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰，展現只要有適當的支持與環境，每個人都能參與運動、挑戰自我。蘇俊賓副市長在市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、文化局主任秘書張至敏、桃園區公所副區長邱創正陪同中與會，市議員黃婉如、林政賢、張桂綿、張碩芳、許清順、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和、國際扶輪3502地區總監張玉斌，以及各參與視障跑者與陪跑員等均到場參加。桃園市副市長蘇俊賓參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。 蘇俊賓表示，去年也是接近年底的時間，他與同仁在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成師傅、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬100公里的女性視障跑友徐微雅老師、親善陪跑大使謝忻等人。他就十分欽佩在這麼寒冷的天氣中還能勇敢挑戰環台路跑的大夥，並約定今年也要跟大家一起在桃園路跑，今天蘇俊賓履行承諾，擔任陪跑員，與盲友吳台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
癲癇患者能開車嗎？專業醫生告訴您！ 雲林癲癇之友會員大會點燃希望力量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】疾病不該成為人生的句點，而是重新出發的起點。雲林縣癲癇之友協會於今(27)日上互傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
五峰鄉歲末感恩跨年晚會 「2025族服織夜 × 星光市集狂歡夜」即將熱鬧登場
【互傳媒／記者 林明佑／新竹 報導】新竹縣五峰鄉年度盛事「2025族服織夜 × 星光市集狂歡夜」跨年晚會，即將互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
守護鄉親健康 嘉義5扶輪社攜手舉辦健檢
國際扶輪3470地區嘉義皇家扶輪社、嘉義東南扶輪社、真愛扶輪社、阿里山扶輪社、中區扶輪社，今(28日)天上午在嘉義蘭潭國中聯合舉辦「早期肺癌X光篩檢暨乳房攝影健檢活動」，邀請專業團隊進行檢測，守護鄉親健康，幫助民眾及早掌握健康狀況，5個扶輪社社員全力支援，引導與協助參加健檢民眾「早期發現、早期治療」。國際扶輪3470地區總監莊和達DG Doctor親自到場關心民眾篩檢情形，他說，疾病防治應從日常生活做起，感謝扶輪社5社攜手合作，將醫療資源帶進社區，讓鄉親在社區、家門口就能篩檢，守護健康。具有醫療背景的嘉義皇家社社長吳雅雯表示，依據國民健康署癌症資料顯示，乳癌已成為婦女癌症發生率首位，約每37分鐘就有一名婦女罹患乳癌，而每2年接受一次乳房X光攝影檢查，可降低41%的乳癌死亡率，所以鼓勵婦女朋友定期進行乳房檢查。吳雅雯說，根據衛生福利部最新統計，肺癌已成為全球死亡率最高癌症之一，僅在2020年，就有9,629人因肺癌去世，佔所有癌症死亡人數的五分之一以上，肺癌的高死亡率和低存活率，主要與其被診斷時通常已處於晚期有關。真愛社社長侯博升說，為了提供民眾更便利的預防保健篩檢服務，滿足健康需求，希台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 66
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 7 小時前 ・ 439
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲生日就出繪本 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前 ・ 19
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 52
中職／喪妻後快速回到球場！ 魔鷹：如果放棄，太太不會原諒我
台鋼雄鷹魔鷹成為近年來中職代表性洋砲，不過今年季中遭遇喪妻之痛，外界認為可能會返鄉療傷處理私事，然而他還是留在台灣待到季末，明年台鋼雄鷹即便缺少洋將優待，仍續約洋砲魔鷹，近日他接受專訪透露喪妻後，仍願意在台灣打拚的原因「如果我放棄，我的太太不會原諒我」，魔鷹勉勵遇到同樣悲痛的人「當你記得他們美好時光，他們就還活著！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 9
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 4
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 80
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 66
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 86