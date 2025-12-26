高雄跨年雙彩蛋！「水彈女王」權恩妃震撼登台掀暴動 火辣造型搶先曝

記者蔡維歆／台北報導

權恩妃KWON EUNBI透露特別準備紅色造型，希望粉絲能感受到濃濃的跨年期待感。（圖／年代提供）

高雄跨年雙彩蛋曝光！高雄市政府今（26）日公開「2026雄嗨趴」兩大亮點，首度在臺灣跨年的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI預告以一襲紅色新造型現身，讓粉絲感受滿滿新年氣氛；「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋的高空花火，並伴隨韓國女團BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間，陪伴大家一起迎新年！

廣告 廣告

權恩妃KWON EUNBI對於首度登上臺灣跨年舞臺，表示內心充滿了期待與感激，並全力備戰演出。（圖／年代提供）

高雄市長陳其邁表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會以節目和演出，呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，除了邀請讓粉絲引頸期盼的海外卡司權恩妃KWON EUNBI，市民朋友期待的亞灣跨年花火更濃縮了一整年的浪漫與精彩，在空中上演的五彩花火，回顧高雄從2023年高雄流行音樂中心開始點亮應援色，包括酷玩樂團、BLACKPINK、TWICE等，將城市應援發揮到極致。

2026高雄跨年花火以幾何線條構築光之網絡，在夜空中綻放出高雄智慧城市的軟實力。（圖／高雄市政府提供）

全球爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她表示：「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，還有深受大家喜愛的〈Underwater〉！」她加碼透露特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄的「RUBI」們注入滿滿能量。

在社群上擁有超高人氣的「水彈女王」，時常分享日常穿搭，也不吝展現健康身材。在飲食與身材管理上，她坦言因行程繁忙不固定，會透過重訓搭配有氧維持體態，飲食則以蛋白質攝取為主，而最大的保養秘訣就是「持之以恆」。權恩妃 KWON EUNBI也特別向粉絲致謝，她表示：「因為有你們，我才能在舞臺上更加閃耀。我會以更好的舞臺和音樂回報大家，祝大家在新的一年都能更幸福、健康！」對即將登上高雄跨年舞臺充滿期待。

更多三立新聞網報導

突拋震撼彈！29歲美女主播宣布閃婚新郎「驚人身分」曝 網心碎全哭了

突收法院限制消費令「背債6千萬」！戲劇男神首發聲認了 收入慘況曝

私生子疑涉于朦朧慘案！中共高官突爆離奇失蹤 「最後身影」曝光

朱孝天開戰突道歉！阿信力挺F3再合體不忍了 「下一步動向」曝光

