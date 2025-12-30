高雄跨年青創市集再度登場 80家攤車陪倒數、嚐美味到凌晨

為讓跨年夜更加熱鬧有感，高雄市政府青年局再度號召青年創業團隊，於12月31日晚間推出第二屆「今晚不關燈・高雄跨年青創市集」，在夢時代中華五路與時代大道口盛大登場。延續去年首辦即吸引逾12萬人次、創造約215萬元經濟產值的亮眼成績，今年市集規模再升級，集結80家受輔導青創攤車，自下午4時一路營運至凌晨1時，陪伴民眾邊逛市集、邊看演出、邊迎接新年。

↑圖說：為讓高雄跨年活動更添熱鬧氛圍，高市青年局將於12月31日下午4時起，於夢時代中華五路與時代大道口舉辦第二屆「今晚不關燈・高雄跨年青創市集」。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，跨年活動匯聚龐大人潮，是青年品牌走向城市舞台的重要實戰場域。青年局透過結合市府大型節慶活動，精準媒合受輔導業者，提供展售與曝光機會，協助青年創業者在高強度人流中累積經驗、提升品牌能見度。本屆市集中更有約九成品牌融入高雄農漁文化，推出跨年限定商品，展現青年創業在地化與創意化的成果。

↑圖說：「PUPU COFFEE」推出結合巧克力瀑布與開心果脆脆香氣的《杜拜巧克力司康》，為跨年夜帶來甜蜜好運。（圖片來源：高雄市青年局提供）

市集內容豐富多元，從美食到文創各具亮點。「PUPU COFFEE」帶來話題十足的杜拜巧克力司康，以巧克力瀑布搭配開心果脆脆，口感層次分明；「魷嫩有蝦炸海鮮」選用高雄在地九層塔，研發香氣十足的九層塔塔炸海鮮；飾品品牌「水母繞繞 Jellyfish & Land」則以高雄山海意象為靈感，運用海玻璃與天然水晶打造獨特飾品；「壞朋有廚房」推出冬季限定芝麻紫薯貝果，將紫羅蘭品種紫地瓜融入麵團，讓跨年夜一站品嚐高雄風土滋味。

↑圖說：「壞朋有廚房」將紫羅蘭品種紫地瓜揉入麵團，推出冬季限定《芝麻紫薯貝果》，為跨年夜增添紫氣祝福。（圖片來源：高雄市青年局提供）

因應跨年人潮，青年局也配合市府整體規劃，完善現場安全與疏散機制，增設清楚的動線告示與夜間指引燈，並配置專責維安人力引導，確保活動期間秩序與安全無虞。

此外，現場設置象徵迎新的「許願牆」，邀請民眾寫下對2026年的期待，填寫活動問卷還有機會獲得粥品、樂園兌換券及市集抵用券等好禮。青年局也鼓勵民眾自備環保餐具，至指定攤位可享份量加大或折價優惠，讓跨年狂歡同時落實永續理念。

