高雄跨年青春世代集結！鼓鼓攜源少年同台 陳忻玥嗨喊海豚音回歸
〔記者傅茗渝／台北報導〕2026 高雄跨年「雄嗨趴」今年以青春世代為主軸，卡司陣容少年感爆棚，從出道 16 年的全能唱跳歌手「鼓鼓」呂思緯，到人氣男團 AcQUA 源少年、新生代「天使系男聲」洪暐哲、「爆發力女聲」陳忻玥，以及創作女聲 Angie 安吉，再加上台鋼雄鷹 Wing Stars啦啦隊，將在夢時代用滿滿青春能量陪大家迎接2026。
與高雄緣分深厚的鼓鼓再次登上雄嗨趴，他把高雄視為人生里程碑城市，不僅在高流辦GX首唱，也在同地成功求婚。這次他更帶著AcQUA源少年推出獨家合作舞台，被粉絲敲碗許久。他大讚後輩們認真又敬業，「我們默契不錯，大家私下還會自主練習！」並喊話希望跨年夜聽見粉絲大合唱，把現場變成超大型KTV。
AcQUA源少年也談到這些年的轉變，從選秀、摸索到站上大型舞台，每個成員都明顯成熟。黃莑茗說自己從證明自己走向聽見內心；盧佾暘笑稱早期和現在大轉變；李秉諭坦言曾因害怕而迷惘，如今卻能站在舞台上真正享受每一秒；林毓家把成長歸功於心態轉變；須弘道則因深度學習音樂文化，對風格與製作更有掌握。五人都喊話要把升級後的自己完整呈現在跨年舞台。
近年人氣狂飆的洪暐哲，本身擁有 10 年舞齡與韓國練習生底子，舞台魅力強大。他感性說每次看到粉絲舉著燈牌、從遠方趕來都很感動，「謝謝你們一直在，我都有收到。」每次南下高雄，他也必展開「吃光光行程」，直喊汕頭牛肉、夜市美食都不能錯過。
今年以專輯《V》入圍金曲歌后、以《炙愛(女聲版)》掀熱潮的陳忻玥，也將在跨年夜嗨回舞台。她透露最想唱《Lonely》，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨！」從駐唱歌手到大型舞台，她說這次最大的準備是找回最自在、最真誠的自己，「只想帶給大家能一起享受的演出。」她笑稱以前來高雄最大印象是義大遊樂世界，「超想再去玩一次！」至於跨年儀式感？她大笑：「沒有！不是在台上倒數，就是在回程車上睡著。」
創作才女 Angie 安吉今年以「每月一首」連發作品累積超高人氣，這次再戰雄嗨趴，她明顯感受到自己在舞台敘事與表演成熟度上的提升。她親自參與造型與視覺設計，更加入大量舞者打造升級舞台。爸爸陽帆暖心「指導」她一定要安排舞者：「沒有我來替妳安排！」媽媽 Julie 在旁協助，是她最強後盾。
連兩年站上雄嗨趴的 Wing Stars 啦啦隊也火力全開！她們把跨年演出視為「一年一度的成果發表」，從隊形到體能都加倍訓練。兩位高雄成員螢螢與一粒更跨刀拍攝形象短片；韓籍成員 Mingo 與安芝儇則興奮分享第一次在台灣跨年的期待，Mingo還準備馬年限定祝福：「馬上幸福、馬上發財，中文難不倒我啦！」
「雄嗨趴」卡司星光熠熠，包括告五人、八三夭、Lulu、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、滅火器、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊，由陳漢典、阿本、木木接棒主持。高雄以最熱情的城市溫度，邀全台一起到時代大道倒數迎新
更多自由時報報導
濱崎步「對1萬4000席空席唱整場」 天后孤獨開唱真相曝
日天后濱崎步敬業對空席演唱 社群發文超暖心
禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了
下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
濱崎步上海演唱會臨時喊卡 無觀眾開唱吸引粉絲支持 黃秋生讚：真正的藝術家
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。 在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。 濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的新頭殼 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 3 小時前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 20 小時前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 1 天前
昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場
網紅鍾明軒經營YouTube訂閱破百萬，吸引不少粉絲關注，不過因為他曾拍攝赴中旅遊影片，而被扣上「統戰」帽子，慘遭網友圍剿。近日，鍾明軒再度更新影片，坦言沉默了一段時間，並沒有任何驚天動地的理由，直呼「當人走在最低處，反而沒什麼好失去」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前