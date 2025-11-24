高雄跨年音浪大爆發 滅火器、芒果醬、Ponay強勢卡司登場

高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」再公布超強卡司，國民天團滅火器、人氣樂團芒果醬 Mango Jump，以及滿載節奏能量的 Ponay 的原式大樂隊確定接力登台。市長陳其邁表示，高雄是「大港開唱」等大型音樂祭的指標城市，跨年自然要用最純正的音樂魅力陪伴大家迎接新年。他熱情喊話：「聽團仔都來夢時代集合吧，用音浪迎接2026！」

來自高雄、陪伴城市走過轉變的金曲樂團滅火器，今年適逢成軍25週年，巡迴全台與歌迷重溫經典，更重返母校三民家商辦一日音樂祭，與學弟妹共享重要時刻。滅火器說，高雄的生命力始終是他們創作的養分，「能在跨年夜與大家一起倒數非常珍貴。」雖然演出內容暫時保密，但他們透露已為「2026雄嗨趴」打造全新創作，保證帶來耳目一新的震撼舞台。

首次登上高雄跨年的芒果醬 Mango Jump，以〈九彎十八拐〉、〈我喜歡你〉等經典曲目擄獲大票粉絲，新作《風》更以臺文創作展現語言之美。他們與高雄頗有淵源，曾在港都進行一個月密集訓練，LIVE WAREHOUSE更是巡迴的重要據點。團員笑說，高雄就像第二個家，「我們會全力動員後援軍，帶來最強火力陪大家跨年！」

在音樂祭掀起「原式熱潮」的 Ponay 的原式大樂隊，由台東好友組成，主唱 Ponay 以阿美族卡拉OK唱腔翻唱流行歌，加上幽默特色在網路迅速爆紅，並接連與 A-Lin、李聖傑合作。今年他也登上金曲獎舞台，以大方自信的表現獲得觀眾肯定。完成家鄉卑南族部落年祭後，Ponay將帶著滿滿能量登上高雄跨年舞台，並透露將以全新編制、全新舞蹈呈現驚喜。

隨著卡司一一揭曉，高雄跨年氣氛全面升溫。「2026雄嗨趴」將以多元音樂風格與最具魅力的在地能量，打造專屬高雄的跨年夜。市府誠摯邀請全台民眾在12月規劃一趟港都輕旅行，一起在歌聲、音浪與歡笑中迎接嶄新的2026年。

