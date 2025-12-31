高雄跨年／台鋼雄鷹啦啦隊來了！安芝儇奶音烙3字客語 粉絲全融化

記者宋亭誼／台北報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」登上「2026雄嗨趴」。（圖／翻攝自YouTube）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」二度登上高雄跨年，稍早登場一連帶來〈Dancing High〉、〈Cheer It Up〉2首唱跳舞曲，15位女孩以淺色西裝外套搭配亮片短褲登場，整體青春又有活力，一字排開畫面超香。

韓籍女神安芝儇模樣甜美。（圖／翻攝自YouTube）

Wing Stars一登台便火力全開，成員們舞步整齊劃一，展現青春又有朝氣的舞台魅力。表演結束後，啦啦隊女孩林浠以一口流利客語和台下觀眾互動；當陳漢典開玩笑詢問韓籍女神安芝儇客語是否流利，她也逗趣回應：「恁仔細（謝謝）」，讓線上線下觀眾全融化，隨後更補充自己最熱愛的夜市小吃是烤魷魚，「很好吃，所以我推薦大家。」

廣告 廣告

Wing Stars獻上超強刀群舞。（圖／翻攝自YouTube）

「2026雄嗨趴」演出卡司包括韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA 源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie安吉等。倒數時刻後，將施放璀璨耀眼的「亞灣跨年花火」，為2025畫下完美句點，並由八三夭擔任跨年完演出嘉賓。

更多三立新聞網報導

李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相

粿粿快看！SWAG出手邀約「對象全是大咖」 平台證實：隨時歡迎

高雄跨年／鳳小岳帶隊飆台語歌「嗨玩自拍」！合體陳漢典夢回《艋舺》

李多慧曾拍片介紹！知名貝果店傳「員工過勞猝死」單日工時達15小時

