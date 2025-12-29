高雄跨年"台韓黃金陣容"輪番開唱 義大推999秒超長煙火秀

南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導

高雄跨年晚會，今年邀請八三么、告五人、韓星權恩妃等黃金陣容開唱，29日下午彩排，已經有粉絲帶著野餐墊，提前到場卡位搶聽；另外義大世界，也推出999秒超長煙火，浪漫迎接新年，如果不想人擠人，還有飯店業者推出跨年派對，讓民眾選擇最喜愛的方式，迎接嶄新一年。

高雄跨年八三夭、告五人、權恩妃輪番開唱 義大世界推９９９秒超長煙火秀

除了市區的跨年晚會，義大世界還有999秒、全台最長的跨年煙火秀，陪大家浪漫迎新年。（圖／翻攝畫面）

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars，在舞台上賣力彩排，為高雄的跨年晚會預作準備，台下已經有粉絲提前來卡位，要一睹明星風采。粉絲表示，主要來看台上的昆昆，跨年當天用眼睛好好享受，所以彩排的時候拍一下就好。表演卡司火力全開備戰，現場舞台也接近搭建完畢，2025年邁入倒數，高雄跨年＂雄嗨趴＂今年請來八三夭、告五人等多組歌手開唱，韓國水彈女王權恩妃壓軸登台。粉絲表示，因為想要提早看到八三么，想要近距離跟他們互動，所以就提前幾天來卡位，帶了螢光棒和周邊商品出的衣服來應援。

高雄跨年晚會，29日開始彩排，台下已經有粉絲提前來卡位，要一睹明星風采。（圖／民視新聞）

除了市區的跨年晚會，義大世界還有999秒、全台最長的跨年煙火秀，首創全台的藍色流星雨煙火以及巨型煙火樹，在夜幕中閃耀出浪漫的繽紛色彩。義联集團公關董寧之表示，藍色流星雨煙火要主打，像是宇宙星河般的浪漫，另外還要在草地上種出一顆煙火樹，還有全台首見的流墨幻彩煙火，帶給大家耳目一新的感受。不想在戶外人擠人的，也可以選擇各飯店推出的跨年活動，包括承億酒店的復古迪斯可之夜、然一酒店的倒數派對以及洲際酒店的限定跨年派對，提供豐富多元的跨年選擇。飯店行銷公關副協理柳又瑄表示，跨年派對我們有光雕投影，以及DJ演出之外，還有酒水暢飲可以陪你們一起跨年。飯店業者、跨年晚會，無不卯足全力，做好萬全準備，要和民眾一起迎接嶄新2026年到來。

