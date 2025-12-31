高雄跨年》戴資穎現身雄嗨趴晚會 吸引近30萬人進場迎新年

「高雄跨年晚會－雄嗨趴」31日熱鬧登場，17組台韓超狂卡司輪番上陣，並首度施放最大10吋「亞灣跨年花火」，更加碼彩蛋邀請羽球天后戴資穎與大家一同倒數跨年，吸引近30萬人到場。（洪浩軒攝）

「高雄跨年晚會－雄嗨趴」31日熱鬧登場，17組台韓超狂卡司輪番上陣，並首度施放最大10吋「亞灣跨年花火」，更加碼彩蛋邀請羽球天后戴資穎與大家一同倒數跨年，吸引近30萬人到場，這也是高雄市長陳其邁最後一年舉辦高雄跨年晚會，他期盼未來高雄可以持續進步、發光發亮。

跨年演出由Lulu黃路梓茵開場，先以《使勁搖＋觸電》組曲揭開序幕，熱力無限的電音響徹南台灣，全場氣氛瞬間沸騰，接著再帶來招牌歌曲《好喜歡你》，讓觀眾一秒陷入粉紅泡泡，Lulu演出結束後由陳漢典牽手下台，溫暖舉動閃瞎全場。

人氣樂團芒果醬Mango Jump首次踏上高雄跨年舞台，與粉絲一來一往的接唱默契成為一大亮點，並以《我不想工作aka我會中樂透》搶先為新年帶來好彩頭；鳳小岳＆壓克力柿子獻唱新曲《Beauty Ugly Make Believe》；滅火器樂團帶來《晚安台灣》、《長途夜車》等經典歌曲。

隨後由AcQUA源少年、鼓鼓呂思緯、陳漢典合體，唱跳《我不會跳》、《好了啦》、《先不要》等歌曲，讓現場觀眾驚呼連連。韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI也降臨高雄，在晚會上唱跳多首歌曲，把現場氣氛炒到最熱。告五人則在倒數前接連獻唱告白神曲《愛人錯過》、《好不容易》、《黑夜狂奔》。

今年跨年晚會找來特別嘉賓戴資穎一同陪大家跨年，戴資穎表示，很開心可以跟大家一起在高雄跨年，謝謝一路以來一直支持她的球迷，羽球帶給她很多相信自己的勇氣，未來會將她的精神傳承下去，一起迎向全新的一年。

陳其邁表示，祝福大家新年快樂，感謝市民朋友的支持，他擔任市長已有5年時間，這次是最後一次主持跨年晚會，明年將交由新市長舉辦跨年晚會，希望高雄可以一直進步，讓高雄持續發光發亮。

今年「亞灣跨年花火」共有6900發煙火接力衝向高雄亞灣夜空，持續240秒閃耀，引領全場邁向新年。天團八三夭在跨年倒數後壓軸獻唱，接連帶來《給想要綻放的人》、《最瘋狂的人》、《東區東區》等多首夯曲，為「高雄跨年晚會－雄嗨趴」畫下完美句點。

