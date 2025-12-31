高雄跨年／「水彈女王」告別短髮！權恩妃火辣現身 觀看人數狂飆

記者宋亭誼／台北報導

權恩妃首次來台跨年。（圖／翻攝自YouTube）

「水彈女王」權恩妃今年7月因登上南韓年度夏日盛事《Waterbomb 2025》席捲各大社群平台。「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今年重磅邀請她首度來台跨年演出，消息一出令粉絲期待不已，而權恩妃一登場也讓線上觀看人數瞬間狂飆。

權恩妃把跨年當演唱會賣力演唱。（圖／翻攝自YouTube）

權恩妃今（31）日一改此前短髮造型，以一頭飄逸長髮亮相，身穿紅色繞脖短洋裝以及黑色短靴的她，大方露出雪白香肩與白皙長腿，連續帶來〈Door〉、〈Beautiful Night〉、〈Hello Stranger〉、〈Like Heaven〉、〈Underwater〉5首歌曲，整場又唱又跳，誠意滿滿。

權恩妃對鏡頭甜美比心。（圖／翻攝自YouTube）

權恩妃以中文參雜韓文和台下觀眾熱情互動：「大家好我是恩妃，很高興見到大家，謝謝請我來雄嗨趴， 你們玩得開心嗎？」，演唱〈Like Heaven〉前，權恩妃還特地邀請台下觀眾打開手電筒，見到台下觀眾聽話配合後，連聲驚嘆：「很棒、很棒」。最後，權恩妃依依不捨表示：「已經到了要唱最後一首歌的時間了，今天可以來到跨年的活動真的非常開心，請大家多多的支持我，也請大家2026年一定要快樂哦，新年快樂哦！」

