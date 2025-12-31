高雄跨年「水彈女王」權恩妃來了！超殺紅格紋馬甲性感熱舞

「水彈女王」權恩妃高雄跨年。（年代提供）

2026高雄跨年「雄嗨趴」在夢時代盛大登場，韓國「水彈女王」權恩妃跨年獨家獻給高雄，為了這次演出特別準備紅色格紋造型，登場演唱《Door》，以中文打招呼送祝福：「大家好，我是恩妃。新年快樂」接下來，她勁歌熱舞帶來演唱《Beautiful Night》、《Hello Stranger》、《Like Heaven》、《Underwater》性感演出火力全開。

金曲樂團滅火器今年迎來成團25週年。在家鄉高雄開唱，讓滅火器格外有感，一登場便以陪伴無數民眾走過低潮時刻的代表作《晚安台灣》與觀眾相見，溫暖而堅定的嗓音瞬間撫慰人心。隨後接連獻唱《十二月的你》、《長途夜車》等多首經典曲目，也將為2024年世界棒球12強賽奪冠紀錄片《冠軍之路》獻唱的主題曲《今天的我》首唱獻給高雄，情感與力量兼具。

廣告 廣告

權恩妃性感熱舞高雄跨年。（年代提供）

洪暐哲有「心動製造機」稱號。（年代提供）

二度登上高雄跨年舞台的崛起新秀 Angie 安吉，以透膚內搭搭配皮毛背心與火辣短裙亮相，率領4名舞者強勢登場，舞台視覺火力全開。她一口氣帶來舞曲《CRYCRYCRY》、《The way U hate it》，氣勢十足，與男舞者的貼身熱舞更將現場氣氛推向另一波高潮。

談及這次挑戰高強度唱跳組曲，Angie 安吉坦言壓力不小，為此特別加強體能與舞蹈訓練，所幸演出最終完美呈現。值得一提的是，爸爸陽帆雖未能親臨現場，仍特地表示會守在直播前為愛女應援，成為這段演出最溫馨的幕後亮點。

安吉二度登上高雄跨年舞台。（年代提供）

「心動製造機」稱號的洪暐哲，身穿閃亮鑽石造型禮服，帶來高雄跨年首秀，接連演唱兩首代表作品。首先獻唱《分你一半耳機》，宛如「歐爸」般的高顏值魅力瞬間擄獲現場粉絲的心；緊接著演出的《STUCK IN MY HEAD》，展現開朗活潑的一面，最後與粉絲的熱情互動，更是寵粉指數破表。

洪暐哲也透露，此次特別攜帶訂製麥克風登台，使用時感受到滿滿的安心感，並笑稱它是自己的「幸運物」。此外，他也分享此次搭配的眼鏡造型，表示自己平時就有戴眼鏡的習慣，特別偏好圓框款式。

此外，高雄跨年邀請AcQUA源少年、鼓鼓、熊仔等歌手登台，告五人壓軸演出後，迎接新年由八三夭繼續熱唱。

更多中時新聞網報導

造林換碳權 環團：應考量天災避險

品冠30年如一日 暖聲巡演掀回憶殺

Rain二度攻蛋倒數 火辣可期