高雄跨年／熊仔快嘴連發！致敬曹西平「謝謝你帶給大家的歡樂」網全鼻酸

記者宋亭誼／台北報導

熊仔在高雄跨年展現極致快嘴。（圖／翻攝自YouTube）

饒舌歌手熊仔（熊信寬）今年4月宣布與「鄉民女神」李優登記結婚，8月公開女兒「小芙莉」誕生喜訊，夫妻倆正式升格新手爸媽。熊仔今（31）日登上「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，一連帶來〈兇宅→0〉、〈ABC〉、〈小雨→0〉、〈歸零→0〉、〈88bars〉，極致快嘴讓氣氛嗨到不行。

熊仔期許大家以更平靜的心情迎接新的一年。（圖／翻攝自YouTube）

資深藝人曹西平29日傳出於新北三重住家猝逝，熊仔今（31）日也特地在舞台上致敬四哥，「曹西平大哥謝謝你帶給大家的歡樂。」吸引線上網友留言「四哥R.I.P.」。

熊仔致敬已故藝人曹西平。（圖／翻攝自YouTube）

演唱歌曲〈歸零→0〉之前，熊仔在台上感性回顧這一年，坦言今年對許多人而言都不容易，「我們走在街上越來越不安，有些夢碎了，有些人走了，有些事再也回不去了」，雖然多數人對於改變與失去感到恐懼，甚至害怕一切歸零，但熊仔認為，歸零並不只是結束，也代表一種放下。隨著2025年進入尾聲、2026年即將展開，熊仔認為此刻正是重新出發的起點，他期盼大家能在象徵「歸零」的時刻，放下不安與惶恐，以更平靜的心情迎接新的一年。

