高雄跨年／經典歌曲連發！八三夭2026跨後第一唱 這首引爆全場大合唱

記者宋亭誼／台北報導

八三夭擔任高雄跨後首唱嘉賓。（圖／翻攝自YouTube）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會昨（12月31日）晚在夢時代前的時代大道盛大登場。晚會由陳漢典搭檔木木（林葦妮）、阿本（翁瑞迪）擔任主持人。稍早12月31日午夜一到，現場煙火一束接著一束綻放，歡呼聲也此起彼落，而今年高雄「跨後第一唱」則由八三夭接下重責大任。

八三夭一登場直接將氣氛炒到最高點，一連演唱〈給想要綻放的人〉、〈最瘋狂的藝術家〉、〈乾啦乾啦〉、〈想見你想見你想見你〉、〈沒有翅膀的人〉、〈我不需要每一個人都愛我〉、〈東區東區〉、〈馬子狗〉〉等經典歌曲，其中，唱到〈想見你想見你想見你〉時，熟悉的旋律掀起全場大合唱，場面感動又熱血。

今年高雄跨年花火首度施放最大10吋的高空花火，並伴隨韓國女團BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間，陪伴大家一起迎新年，讓夢想在高雄的光中綻放、大步前行，共同躍向2026年。

