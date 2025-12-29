高雄跨年「雄嗨趴」卡司曝！彩排直擊 粉絲卡位出奇招

Wing Stars於29日進行跨年晚會彩排，成員一字排開吸引粉絲尖叫聲不斷。（圖／高雄市政府提供）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於31日晚間7時，在夢時代前的時代大道登場。主辦單位端出海內外17組演出卡司，從樂團、嘻哈到偶像應有盡有，更找來韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI助陣。台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊今（29）日進行演出彩排，現場洋溢滿滿青春能量。

後天跨年晚會將登場，舞台、音響等硬體設備已到位，現場已經已有民眾放上帆布等物品卡位，還貼字條「勿亂動」、「不然我們會大哭，大家都是善良的」，希望在「搖滾區」與偶像共同倒數。今天下午則展開彩排，有粉絲特地到場力挺。

《2026 雄嗨趴》高雄跨年晚會交通資訊指南。（圖／高雄市政府提供）

「2026雄嗨趴」集結17組海內外夢幻卡司，粉絲直呼絕對要到高雄嗨跨年。（圖／高雄市政府提供）

Wing Stars彩排一登台便火力全開，以被網友封為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉揭開序幕，舞步整齊、氣勢到位；接著演出首張單曲〈Cheer it up 加大〉，把球場應援的節奏原汁原味搬上跨年舞台。

隊長螢螢（蔡佩螢）坦言，這是首次在跨年舞台演出寫真單曲，彩排前難免緊張，但看到粉絲到場應援後「瞬間安心不少」。她也預告，Wing Stars二周年活動將於明年1月登場。

彩排尾聲，兩名韓籍成員大秀中文，成為全場亮點。「清純精靈」Mingo（朴旻曙）秀中文新詞「小確幸」，形容能站上高雄跨年舞台是「大確幸」；安芝儇則一句「烤魷魚！」成功逗笑全場，還分享已跟隊友夜市踩點。

高市府表示，無法到場的民眾，31日晚間7時起可透過電視、MOD、串流平台與網路直播同步收看。另也提醒，跨年當天夢時代周邊將實施三階段交通管制，輕軌C4、C5站17時起暫停上下車，建議搭乘捷運紅線至R6凱旋站步行前往。配合散場，捷運延駛至凌晨2時、輕軌至1時30分，台鐵也將加開列車。

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木 林葦妮及阿本共同擔綱，演出卡司包括韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA 源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie安吉等。倒數時刻後，將施放最大10吋、璀璨耀眼的「亞灣跨年花火」，為2025畫下完美句點。

