高雄跨年「雄嗨趴」告五人、八三夭接力炸場 戴資穎現身倒數、240 秒煙火點亮時代大道

「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會於2025年12月31日晚間在夢時代前盛大登場，現場湧入大量人潮。晚會由超人氣天團告五人與搖滾天團八三夭接力演出，告五人以多首熱門金曲將現場變身全台最大 KTV，隨後由市長陳其邁與羽球天后戴資穎陪同萬名觀眾倒數，迎接 240 秒的璀璨煙火秀。倒數結束後，八三夭更霸氣開唱，宣告這是他們在 2026 年的第一場演唱會，熱血沸騰的演出讓現場尖叫聲不斷。

告五人重返港都開唱 雲安興奮喊「我們回來了」

今年 4 月才在高雄國家體育場舉辦大型演唱會寫下里程碑，告五人今晚再度回到港都，陪伴歌迷迎接新的一年。雲安一上台便興奮大喊：「高雄，我們回來了！」三人身穿棕色系套裝登台，犬青長直髮搭配拼接長裙展現出眾氣質，雲安的眼鏡造型吸睛，哲謙則穿著薄荷綠襯衫，為舞台注入清新青春感。告五人表示能在重要日子陪伴大家感到非常興奮，特地準備一連串熱門歌曲。

首首夯曲連發 夢時代化身全台最大 KTV

告五人的演出以《給你一瓶魔法藥水》揭開序幕，接連獻唱《我想要佔據你》，並送上新年祝福，希望大家在新的一年不要再《愛人錯過》，也能走過那些《好不容易》。最後他們帶來暢銷主打《黑夜狂奔》，獻給 2025 年每一個曾經狂歡、奔跑過的靈魂。音樂一下，全場「哈瓜」齊聲大合唱，氣氛衝上最高點。

陳其邁攜手戴資穎倒數 240 秒煙火點亮天際

隨著倒數時刻逼近，高雄市長陳其邁與羽球天后戴資穎攜手從升降台中央現身，成為全場焦點。戴資穎率先向民眾送上新年祝福，並感謝大家一路支持；陳其邁市長則期許：「新的一年，高雄越來越好。」倒數結束瞬間，長達 240 秒的跨年煙火秀隨即綻放，總發數高達 6,900 發，最大施放口徑達 10 吋，璀璨光芒點亮高雄天際，場面震撼。

八三夭熱血壓軸 宣告 2026 第一場演唱會

煙火落幕後熱度不減，由搖滾天團八三夭壓軸登場。主唱阿璞霸氣宣告：「現場是我們 2026 年的第一場演唱會！」隨後接連演唱〈給想要綻放的人〉、〈想見你想見你想見你〉、〈東區東區〉等多首經典歌曲。演出尾聲，八三夭與全場粉絲大合照，為「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會畫下圓滿且感動的句點。

