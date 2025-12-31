高雄跨年／鳳小岳帶隊飆台語歌「嗨玩自拍」！合體陳漢典夢回《艋舺》

記者宋亭誼／台北報導

金鐘影帝鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」登上「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會，一連為大家帶來〈只想對你唱首鄧麗君〉、〈Beauty Ugly Make Believe〉、〈風車〉3首歌曲，全程邊彈電吉他邊唱，亮眼表現讓線上觀眾眼睛為之一亮：「吉他真的彈的很好欸」、「唱台語很意外」。

鳳小岳玩自拍。（圖／翻攝自YouTube）

陳漢典今年擔任高雄跨年主持人，而鳳小岳則首次參與跨年表演，兩人過去曾合作電影《艋舺》，此次再度同台也是話題之一，鳳小岳不僅唱到一半突然點名陳漢典，表演結束後更被力拱重現《艋舺》經典台詞「為什麼要逼我」，瞬間掀起粉絲回憶殺。

廣告 廣告

鳳小岳合體陳漢典。（圖／翻攝自YouTube）

鳳小岳今年剛在第60屆金鐘獎迷你劇集封帝，演歌雙棲的他，兩年前推出個人專輯《柒》，便入圍金曲獎「最佳新人獎」，展現橫跨戲劇與音樂的全方位實力，今年首度以歌手之姿登上跨年舞台，鳳小岳難掩興奮之情，在台上開心跟觀眾玩起自拍，現場氣氛熱烈，也展現他不同於以往的魅力。

更多三立新聞網報導

自地自建遭詐20萬！YTR「錯信建築師」遇騙局...身背11官司超扯內幕曝

高雄跨年／Lulu打頭陣！陳漢典甜讚「全能女神」：她上台就是100分

曹西平回來了！一中街驚見熟悉畫面 「生前遺言」曝光惹鼻酸

金鐘紅毯／「柯仙」壓軸現身！柯佳嬿「落地斗篷」女王風範盡現

