高雄跨年「2026雄嗨趴」主持陣容出爐！陳漢典、Lulu甜蜜演出
由高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，12月31日晚上7點將於夢時代前的時代大道盛大登場！主持陣容首度曝光—由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵，夫妻倆在高雄合體迎接2026！默契絕佳的兩人將帶來雙倍甜蜜的舞台演出，究竟會激盪出什麼樣的火花？請鎖定最甜蜜、浪漫的2026高雄跨年晚會。
高雄市政府指出，新婚不久的陳漢典及Lulu黃路梓茵，年底選擇在高雄合體甜蜜過冬！兩人10月底宣布一起合演舞台劇《半里長城》，在劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇規劃12月27日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著12月31日，夫妻倆首度在高雄驚喜合體跨年，以「歌手」身分登上跨年舞台的Lulu，對跨年表演保密到家，預計帶來精采的舞台演出，讓粉絲們更加期待兩人甜蜜又熱鬧的跨年夜。
身經百戰的全方位藝人陳漢典，戲劇與主持之間自由切換，展現豐富的表演能量。他笑說自己曾多次參與在高雄取景的電影拍攝，每次造訪港都都讓他湧現滿滿回憶。陳漢典談到婚後生活，甜蜜表示：「可以更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃宵夜！」幸福指數直線飆升。至於「雄嗨趴」的主持準備，他豪氣喊話：「我會盡力服務觀眾、服務歌手。」並信心滿滿地預告，今年的「雄嗨趴」將成為最精彩、最熱鬧的跨年盛宴，邀請大家一同到高雄嗨翻迎新年。
阿本以陽光幽默的形象深受觀眾喜愛，在主持與戲劇領域表現亮眼，去年主持BL實境節目《戀愛Casting》，今年則是首度挑戰跨年主持重任，能與資深主持人陳漢典及新生代女星木木同台合作，讓他直呼「超放心！」回想去年跨年，他特地前往「妹神」張惠妹的演唱會朝聖，對歌后震撼全場的舞台魅力印象深刻。今年則要把那股熱力轉化為行動，誓言要讓高雄觀眾連嗨三天三夜、盡情跳起來！談到高雄，阿本笑說自己每次造訪都一定要大啖烤小卷和赤肉羹，也推薦大家到駁二藝術特區、衛武營等地走走逛逛，盛讚高雄「好看、好逛又好買」，他熱情邀請大家一起到港都，感受最熱血、最High的跨年夜。
新生代人氣女星木木近年表現亮眼，連續兩屆擔任金鐘獎星光大道主持人，穩健台風與自然反應備受肯定，實力不容小覷。談起以往的跨年時光，木木笑說自己最愛和家人窩在家裡吃火鍋、看跨年轉播，最後一定要全家一起大聲倒數才算完美收尾。雖然近年因工作關係無法返家跨年，但爸媽仍準時守在電視前為她加油，讓木木直呼感動。面對即將登場的「雄嗨趴」跨年晚會，木木透露心情是「興奮多於壓力」，並開心表示：「高雄跨年一直是超有規模、超High的活動，非常期待可以跟熱情的高雄朋友們見面！」為了迎戰長達六小時的大型主持任務，她特別研究喉嚨保養秘方，要以最完美的狀態，陪高雄人一起嗨翻跨年夜。
市府表示，「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會以「現代感、動感與跨世代共鳴」為核心風格，展現港都全新的城市意象。外界矚目的卡司名單陸續公布，從未見過的獨家跨界舞台合作、精彩的演出陣容，邀請全臺觀眾年末歡聚高雄夢時代，與家人朋友一同倒數迎新年！
延伸閱讀
遭臉書粉專點名該被藍營淘汰 黃敬平：願退出國民黨換團結
續任金門縣黨部主委 陳玉珍：挺鄭麗文到底！
蔣德綱/鄭麗文的第一聲獅吼
其他人也在看
陳漢典、Lulu高雄甜蜜合體跨年 夢幻主持陣容「雄嗨趴」嗨翻迎2026
高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，12月31日晚上7點將於夢時代前的時代大道盛大登場！主持陣容首度曝光—由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵，夫妻倆在高雄合體迎接2026！品觀點 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu高雄合體甜蜜跨年 「雄嗨趴」火力全開迎2026
由高市府主辦的「二○二六雄嗨趴」高雄跨年晚會，十二月卅一日晚上七時將於夢時代前的時代大道盛大登場！主持陣容首度曝光，由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵，夫妻倆將在高雄合體迎接二○二六！默契絕佳的兩人將帶來雙倍甜蜜的舞台演出，究竟會激盪出什麼樣的火花？請鎖定最甜蜜、浪漫的二○二六高雄跨年晚會。(見圖)主辦單位今(三)日說明，新婚不久的陳漢典及Lulu黃路梓茵，年底選擇在高雄合體甜蜜過冬，兩人十月底宣布一起合演舞台劇《半里長城》，在劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇規劃十二月廿七日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著十二月卅一日，夫妻倆首度在高雄驚喜合體跨年，以「歌手」身分登上跨年舞台的 ...台灣新生報 ・ 1 天前
LU典夫妻高雄合體跨年！陳漢典曝新婚生活 喊話牽手吃宵夜
LU典夫妻高雄合體跨年！陳漢典曝新婚生活 喊話牽手吃宵夜EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
理想混蛋宣布「再攻高雄巨蛋」！可沛談癌父爆哭：沒辦法來看演出
樂團「理想混蛋」成軍8年，上週末（1、2日）一連兩晚在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，吸引超過2.2萬名樂迷朝聖。攻蛋首秀圓滿落幕，他們開心舉辦慶功宴暢聊甘苦，更宣告將於成軍9週年之際邁向高雄巨蛋開唱，雞丁喊話：「把明年10月空下來，努力挑戰2場，今天覺得意猶未盡！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
nininono首度快閃高雄漢神巨蛋 引爆「懶得好生活」潮流
主打「懶得好生活」的品牌 nininono，即將首次登陸高雄！將於 2025年11月4日至26日期間，進駐漢神巨蛋購物廣場B1F EVENT區，舉辦品牌快閃活動。現場以「nininono air」為主題打造沉浸式旅遊體驗空間，邀請消費者一起探索更聰明便利、舒適愜意的旅行生活方式。中時財經即時 ・ 18 小時前
熊本台灣祭 台南四季風貌吸客
記者林雪娟∕台南報導 深耕日本國際觀光市場，觀旅局積極拓展西日本含九州…中華日報 ・ 1 天前
公布卡司第一槍…2歌后開唱！萬豪3hr跨年派對「999秒煙火秀」0時差
2025年倒數中，全台跨年晚會卡司引頸期盼！高雄萬豪酒店今（4）日開第一槍，公布「迎光翱翔2026跨年派對」 找來「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀3小時接力開唱，結合豪禮抽獎、1100吋巨幅LED螢幕即時轉播義大世界長達999秒的藍色流星雨煙火秀，綜合5感體驗將氣氛推向最高潮。明（5）日上午10時將於官網正式開賣。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
同隊粿粿、王子爆外遇 曹佑寧無視八卦顧追MLB網讚「真清流」
粿粿與王子（邱勝翊）因錄製節目《全明星運動會》結緣，節目中可見兩人相處融洽。近日，粿粿的老公范姜彥豐爆料，指稱兩人發生不倫關係，當日王子也認了對粿粿「超越朋友界線」，事件引發網友高度關注，也讓不少藝人朋友紛紛表達看法。其中，曾與粿粿同為《全明星運動會》紅隊成員的曹佑寧，對此事並未多做回應，反而專注追看MLB賽事，讓網友笑說：「人家在吵，小曹在看球」、「真的是娛樂圈稀有物種。」王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 14 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 22 小時前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
又一個資源逆天新疆美女！仙俠大製作加持，她有望成為下一個迪麗熱巴？
近期，由成毅主演的熱門仙俠劇《天地劍心》正在熱播，其中一位少數民族臉孔的演員引發關注：她就是來自新疆的加奈那，飾演劇中既溫柔又陰暗的卿離角色。作為央視女主角與仙俠大製作的雙重加持，加奈那的曝光度和話題性正在迅速累積，網友甚至將她與佟麗婭、古力娜扎、迪麗熱巴、哈尼克孜並列，封為「新疆五美」之一。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 1 天前
岑永康場場痛哭！被問女兒感情現況 嚴肅喊：不想面對
岑永康場場痛哭！被問女兒感情現況 嚴肅喊：不想面對EBC東森娛樂 ・ 15 小時前