高雄跨年《2026雄嗨趴》卡司超豪華 告五人壓軸倒數，八三夭熱力接棒

八三夭將在《2026雄嗨趴》倒數後接棒熱唱。（圖／高雄市政府提供）

高雄跨年晚會《2026雄嗨趴》今（10日）公布告五人將擔任壓軸嘉賓，倒數後由搖滾天團八三夭接棒熱唱。市長陳其邁表示，高雄已經準備好了，夢時代跨年將化身全台最大KTV，歡迎粉絲揪團一起到高雄跟著音樂盡情放聲合唱，用最強音浪迎接2026。

告五人連續兩年登上高雄跨年舞台，他們表示：「每年跨年演出都像是一種陪伴，特別期待能與哈瓜們在高雄相見，到時候一定要一起大聲歡唱、開心迎接新的一年。」擔任跨後演出的八三夭說：「每次回到高雄，都能感受到南部觀眾最熱情的能量與支持，也能順便回味我們最懷念的高雄美食。」

高雄跨年晚會邀來告五人擔任壓軸嘉賓。（圖／高雄市政府提供）

高雄跨年晚會《2026雄嗨趴》先前已公布陳漢典、阿本、木木等主持陣容，以及Lulu將首度以歌手身分登上高雄跨年舞台，Lulu、陳漢典夫妻倆在高雄甜蜜合體迎接2026，隨即成為社群熱門話題。無論是隨著告五人的深情搖滾共鳴，還是與八三夭熱唱，夢時代前的時代大道即將化身最嗨跨年現場，號召全台粉絲齊聚高雄，留下最難忘的跨年回憶。

