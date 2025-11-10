高雄跨年《2026雄嗨趴》卡司超豪華 告五人壓軸倒數，八三夭熱力接棒
高雄跨年晚會《2026雄嗨趴》今（10日）公布告五人將擔任壓軸嘉賓，倒數後由搖滾天團八三夭接棒熱唱。市長陳其邁表示，高雄已經準備好了，夢時代跨年將化身全台最大KTV，歡迎粉絲揪團一起到高雄跟著音樂盡情放聲合唱，用最強音浪迎接2026。
告五人連續兩年登上高雄跨年舞台，他們表示：「每年跨年演出都像是一種陪伴，特別期待能與哈瓜們在高雄相見，到時候一定要一起大聲歡唱、開心迎接新的一年。」擔任跨後演出的八三夭說：「每次回到高雄，都能感受到南部觀眾最熱情的能量與支持，也能順便回味我們最懷念的高雄美食。」
高雄跨年晚會《2026雄嗨趴》先前已公布陳漢典、阿本、木木等主持陣容，以及Lulu將首度以歌手身分登上高雄跨年舞台，Lulu、陳漢典夫妻倆在高雄甜蜜合體迎接2026，隨即成為社群熱門話題。無論是隨著告五人的深情搖滾共鳴，還是與八三夭熱唱，夢時代前的時代大道即將化身最嗨跨年現場，號召全台粉絲齊聚高雄，留下最難忘的跨年回憶。
看更多 CTWANT 文章
西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子
基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主
娛樂報報／黑男私下同樣黑漆漆 甩肉成功繼續減肥
其他人也在看
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 15 小時前
粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！
娛樂中心／江姿儀報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。民視 ・ 2 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 20 小時前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 2 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 5 小時前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 1 天前
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前
郭美美再炫富 微博帳號慘遭封殺
[NOWnews今日新聞]被譽為中國「初代網紅」的郭美美，再度因炫富行為引爆爭議。這名曾讓中國紅十字會陷入信任危機的女子，近日在微博高調曬出自己「喜提勞斯萊斯新車」的照片，畫面中她身穿華服、笑容滿面，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了 「新程已啟」宣布工作室成立
中國女星趙露思9日27歲生日，前一晚在成都慶生會上泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」而她親口官宣新工作室成立。太報 ・ 1 天前