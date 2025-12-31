高雄跨年｜Lulu性感開唱！陳漢典緊盯「眼神充滿愛」 市府預告：有加碼

高雄跨年Lulu登場開場，新婚老公陳漢典在台下觀賞。高雄市府提供



高雄跨年「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」，今天（12／31）集結17組台韓超狂卡司。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。

主持陣容則由陳漢典、「木木」林葦妮、阿本首度搭檔，三人一唱一搭默契十足，被封為本屆跨年最強主持群。

高雄跨年Lulu登場開場，新婚老公陳漢典在台下觀賞。高雄市府提供

高雄跨年驚喜由Lulu 黃路梓茵開場，今晚Lulu不主持了！改以表演嘉賓身分現身高雄，以《使勁搖＋觸電》組曲揭開序幕，熱力無限的電音響徹現場，全場氣氛瞬間沸騰，最後更用招牌歌曲《好喜歡你》以及新歌《真的有Sunny》，更直接對著台下的新婚老公陳漢典唱，讓觀眾一秒陷入粉紅泡泡。演出結束後陳漢典直接把嬌妻Lulu牽下台，驚呼聲連連。

接下來，人氣樂團芒果醬 Mango Jump 首次踏上高雄跨年舞臺相當興奮，本次接下跨年任務，不僅動員所有後援軍全力籌備，帶來〈九彎十八拐〉、〈我不想工作 aka 我會中樂透〉等熱血曲目，展現招牌的現場爆發力與互動魅力，與台下粉絲一來一往的接唱默契更掀起現場高潮。

人氣樂團芒果醬Mango Jump在高雄跨年開唱。高雄市府提供

