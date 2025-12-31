高雄跨年／Lulu打頭陣！陳漢典甜讚「全能女神」：她上台就是100分

記者宋亭誼／台北報導

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今（31）日在夢時代前的時代大道盛大登場。今年由陳漢典搭檔木木（林葦妮）、阿本（翁瑞迪）接下晚會主持人重責大任，晚間7點由剛新婚的Lulu（黃路梓茵）打頭陣，一連帶來〈使勁搖＋觸電〉、〈愛人醉落去+愛情有你〉remix、〈好喜歡你〉remix、〈真正有Sunny〉等歌曲，讓台下瞬間變成大型派對現場。

陳漢典台下反應全被拍。（圖／翻攝自YouTube）

陳漢典牽Lulu下台。（圖／翻攝自YouTube）

陳漢典稍早在現場介紹Lulu出場時，對她讚譽有加，大讚Lulu美貌與智慧兼具，更是主持界的女神，今天以歌手身份站上舞台，他也深信老婆絕對會做到最好，甜蜜喊話：「她在每一個領域都是女神，只要她一上台就是一百分。」而Lulu果然不負眾望，一連串的表演讓現場零冷場。

Lulu笑說自己遠看蠻像安心亞。（圖／翻攝自YouTube）

Lulu表演過程中，陳漢典在台下賣力為老婆應援，現場直接成了小倆口的大型放閃現場。Lulu坦言，這次以唱跳歌手站上跨年舞台對她來說意義重大，她回憶，上次來高雄已是12年前，而她22歲那年第一次主持跨年節目也是在高雄，此次以歌手身份回到這座城市，讓她既懷念又興奮，開心直呼：「我回來了」。爆笑的是，Lulu演出後意猶未盡，不捨離開晚會現場，最後還被現場工作人員提醒離場，讓陳漢典笑說：「請神容易送神難」。

Lulu被請出場。（圖／翻攝自YouTube）

