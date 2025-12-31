高雄跨年》Wing Stars刀群舞震撼全場 啦啦隊15位女神超香

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊招牌刀群舞震撼全場。（年代提供）

台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊連續第二年站上高雄跨年舞台，再次證明人氣女神地位，去年推出單曲〈Cheer it up 加大〉，強勢跨足唱跳領域，今晚「2026雄嗨趴」15 位成員一字排開，身穿閃耀紫色校服套裝，以整齊劃一、氣勢十足的招牌刀群舞震撼全場，瞬間掀起排山倒海般的尖叫浪潮。

陳漢典擔任主持人，從介紹開場嘉賓時就放閃，「Lulu集美貌智慧於一身，她在每一個領域都是女神，只要她一上台就是100分。」當老婆在台上熱唱，他全程在台下一臉享受、跟著節奏擺動身體。

台鋼雄鷹 Wing Stars啦啦隊證明人氣女神地位。（年代提供）

台鋼雄鷹 Wing Stars啦啦隊高雄跨年熱舞。（年代提供）

夫妻跨年夜甜合體，Lulu以台語跟觀眾互動：「有好聽嘸？身材有好嘸？陳漢典有賺到嘸？」她表示，難得自己是歌手身分，老公是主持身分，「如果他有主持不好的地方，請大家多多包涵。」她要演唱〈好喜歡你〉歌曲前，笑說：「因為台下有我喜歡的人在，我是指觀眾，還有你（指陳漢典）啦。」

「心動製造機」稱號的洪暐哲，身穿閃亮鑽石造型禮服，帶來高雄跨年首秀，接連演唱兩首代表作品。首先獻唱〈分你一半耳機〉，宛如「歐爸」般的高顏值魅力瞬間擄獲現場粉絲的心；緊接著演出的〈STUCK IN MY HEAD〉，展現開朗活潑的一面，最後與粉絲的熱情互動，更是寵粉指數破表。

洪暐哲也透露，此次特別攜帶訂製麥克風登台，使用時感受到滿滿的安心感，並笑稱它是自己的「幸運物」。此外，他也分享此次搭配的眼鏡造型，表示自己平時就有戴眼鏡的習慣，特別偏好圓框款式。

