高雄跨年3金卡司曝光！鳳小岳、熊仔、邱淑蟬嗨翻港都
高雄跨年夢幻卡司陸續揭曉，繼告五人、八三夭確定登場後，高市府今（17）日再公布「2026雄嗨趴」夢時代跨年晚會第3波華麗陣容，金鐘影帝鳳小岳跨界領軍「鳳小岳＆壓克力柿子」首登跨年舞台，金曲嘻哈才子熊仔與金曲客語歌手邱淑蟬也將接力登場，搖滾、饒舌與客語將輪番轟炸港都夜空。
高雄市長陳其邁表示，高雄是一座「用音樂敘事」的城市，今年高雄跨年特別邀請3組金鐘、金曲級卡司，以跨語言、跨曲風為高雄說故事，他邀請全台粉絲到夢時代跨年現場，從每一個音符節奏的跳動中感受高雄的能量，為新的一年蓄滿前進的動力。
甫在第60屆金鐘獎迷你劇集封帝的鳳小岳，曾因《艋舺》《女朋友。男朋友》走進大眾視野，近年更踏上音樂之路，成立樂團「鳳小岳＆壓克力柿子」，這回是他首度以樂團身分站上高雄跨年舞台，還預告將帶來未公開新歌，獻給高雄的粉絲。此外，鳳小岳特別以歌曲《只想對你唱首鄧麗君》形容他心中的高雄，歌詞中流露對生活的嚮往與溫柔，象徵將最美好的一面奉獻給世界。
金曲饒舌才子熊仔重新詮釋首張專輯《無限》，推出新作《∞➔0》。他笑說：「最大的突破是要把冷飯炒成米其林。」熊仔也坦言2025年對他而言是「巨變」的一年，「如果要用一個畫面形容，我會說是我面對十年前的自己，然後給他一個擁抱。希望2026的自己，能跟家人一起去旅行。」首度受邀登上高雄夢時代跨年舞台，將以熱血節奏點燃全場，讓高雄跨年夜成為全台最嗨現場。
土生土長的「六龜女孩」金曲客語歌手邱淑蟬，以音樂唱出土地與母語的深情。她感性說：「跨年總是和家人圍爐，今年第一次在夢時代開唱，心情雖然緊張，想到家人會在電視機前為她加油，就充滿力量！」她還不忘幫家鄉業配美濃甜點與楠梓羊肉爐。她說，「在台灣這樣包容的社會，大家對音樂的喜愛不會被語言限制，這是身為母語創作者最幸福的時刻。」
