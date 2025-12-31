高雄跨年Lulu開場 陳漢典放閃大讚：全方位女神

2026高雄雄嗨趴高雄跨年今晚7點展開，由近期超高人氣的Lulu黃路梓茵打頭陣演唱組曲。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕2026高雄雄嗨趴高雄跨年今晚7點展開，超高人氣的Lulu黃路梓茵打頭陣演唱組曲，主持人陳漢典介紹愛妻出場時大讚「全方位女神」，Lulu則虧陳漢典若沒主持好、請大家多包涵，小倆口現場傳情讓全場笑開懷。

高雄跨年主持3人組包括陳漢典、阿本、木木，Lulu黃路梓茵開場，芒果醬Mango Jump、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊、邱淑蟬、鳳小岳＆壓克力柿子、洪暭哲WAJI接力演出。

廣告 廣告

下半場Wing Stars、滅火器、Angie安吉、RcQUA源少年、鼓鼓呂思緯、熊仔等卡司上陣，韓國「水彈女王」權恩妃、告五人擔綱跨年前兩大壓軸，2026第1秒再由八三夭演出。

高雄跨年主持三人組陳漢典、阿本、木木。(記者李惠洲攝)

芒果醬首次參與高雄跨年，吸引大批歌迷到場相挺。(記者李惠洲攝)

高雄跨年超強卡司吸引大批民眾持續湧入現場。(記者李惠洲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

迎接2026！ 全台跨年晚會、煙火秀 「活動懶人包」一次看

大鵬灣再放煙火 東港跨年晚會交管懶人包看這邊

跨年「吃12顆葡萄」招好運與愛情 選購「保證甜」巨峰葡萄密技曝

台中跨年晚會維安戒備！警荷槍實彈+警犬偵防 入口首度安檢

