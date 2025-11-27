高雄路上驚見「豬血湯1688萬起」 眾人笑翻：賣腎只夠喝一口

生活中心／倪譽瑋報導

民眾路過高雄仁武鳳仁路時，意外發現廣告看板有「1688萬起」的豬血湯。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

台灣路上有許多廣告看板或招牌，仔細觀察，有時會發現趣味。近日有人在高雄的路上看到，大大的賣房廣告看板，下半部被「豬血湯」遮住，原本是房子1688萬起，從遠方看意外變成「豬血湯1688萬起」，PO文直呼「我連漱一小口都得賣腎。」貼文讓許多網友都笑翻，也有在地人指出，那看板的位置在仁武區鳳仁路與仁心路交叉口。

日前民眾在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，無意間在路邊廣告看板見到「1688萬起 豬血湯」，直呼「別說一碗（湯），我連漱一小口都得賣腎」。

貼文曝光，大家感到震驚，「為了一碗湯，傾家蕩產」、「全台最貴的豬血湯」、「一滴湯汁我都吃不起，更別說整塊豬血」、「這豬血湯用的豬血，該不會是用天蓬元帥的血去做的吧」、「現在豬血湯變天價了」。

也有人點出，這其實是賣房子的廣告看板，前面被「豬血湯」三個大字擋住了，「不要跟我說是豬血湯造型的房子」、「我從沒想過現在喝一碗豬血湯都要貸款」、「請問我的豬血湯可以用新青安貸款嗎？」「30年房貸，喝一碗豬血湯。」

部分眼尖的在地人發現，這是高雄市仁武區的鳳仁路，「高雄鳳仁路與仁心路十字路口旁」、「仁武鳳仁路上。」根據Google地圖資訊，2024年的街景顯示，招牌旁是 「仁武區農會蔬果集貨場」，底下的店家則是飲料店「舞動魅力」；而招牌本身，上面時常更換不同的房產銷售廣告。

