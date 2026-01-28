高雄路竹大貨車煞車不及 釀6車連環撞、1傷

高雄市路竹區高科聯絡道下復興路，今（28）日10時46分許發生多車追撞事故，一輛大貨車疑因煞車不及追撞前方車輛，連續波及6車肇事。警方獲報到場排除狀況，所幸無嚴重傷亡，詳細事發過程仍待調查釐清。

大貨車疑因煞車不及釀連環撞。（圖／警方提供）

警方初步了解，31歲高姓男子駕駛大貨車沿高科聯絡道行駛，下交流道後疑因煞車不及，追撞前方停等紅燈之38歲王姓男子駕駛大貨車，並連續波及林姓男子等人駕駛之大貨車、自小客車共計6車肇事。

車禍現場。（圖／警方提供）

本起事故造成高姓駕駛1人輕傷，現場3部大貨車及3部自小客車車輛受損。湖內交通分隊立即到場進行測繪紀錄，並由路竹分駐所員警協助現場交通疏導，事故現場已於12時07分排除恢復通行。後續將進一步進行車輛過磅，釐清是否涉及超載情形，肇事原因仍待警方調查釐清。

連環撞事故造成1人輕傷。（圖／警方提供）

湖內分局呼籲，大型車輛煞車距離長，駕駛人行經交流道、號誌路口及車流壅塞路段，務必減速慢行、保持安全距離，切勿超速或分心駕駛，以確保自身及其他用路人行車安全。

