高雄路竹成半導體S廊帶 市府啟動整體規畫

高雄市路竹區過去以農業為主，不過隨路竹納入半導體S廊帶一環，加上捷運建設推進，高市府啟動路竹地區整體規畫，迎合產業發展趨勢。地方民代指出，路竹未來有大量人口移入機會，期待既有部落迎來更新外，也盼此次計畫能導入更多公共服務機能，帶動地方發展。

高雄市都發局說明，因應科技產業S廊帶持續發展，以及捷運岡山路竹延伸線等重大公共建設推動，高雄市路竹地區正面臨轉型，為回應新的空間發展趨勢，正式啟動「路竹區鄉村地區整體規劃」，打造路竹成為宜居、宜業的智慧新城。

都發局長吳文彥表示，路竹位於高雄科技產業廊帶的重要節點，對北高雄整體產業發展具有關鍵影響力，然而路竹部分鄉村聚落在居住空間配置及公共設施服務上，仍有改善空間，隨著產業結構轉變，農業環境與農地利用型態亦與過去不同，急需提出更符合現況與未來需求的土地使用及空間發展策略。

目前整體內容尚在規畫階段，都發局說今年3月起，已邀集地方居民、里長辦理多場說明會、工作坊，蒐集路竹地區居民對地方發展想法，預計以軌道建設為核心，打造「20分鐘生活圈」智慧鄉村，整合公共服務、產業、商業與住宅機能，建構路竹安全、韌性且宜居產住環境。

高雄市議員黃明太表示，路竹區長年多以農村型態發展，但在市府將路竹納入半導體S廊帶後，迎來路竹科學園區與捷運建設，預期將有大量高科技人才定居，對住宅、商業、公共服務設施都會有龐大需求，盼藉由此次計畫，能為既有部落迎來更新機會外，也能讓路竹公共機能更完善。

