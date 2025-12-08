高雄車禍險衝進捷運站！台南汽機車擦撞竟加速「輾騎士」

高雄前鎮一輛左轉車與直行車相撞，導致左轉車側翻，直行車差點衝進捷運站。（圖／TVBS）

昨天(7號)晚間，高雄前鎮高中捷運站外，發生一起嚴重車禍，一部左轉車被直行汽車撞上，轉彎車擦撞到捷運站出口牆壁後側翻，直行車則是衝向捷運站前空地，差點撞上行人，總共5人受傷送醫，而台南則有一部轉彎車和直行機車擦撞後，汽車竟然又輾過騎士。

昨晚9點多，高雄前鎮區中山路和五甲路口發生嚴重車禍。49歲劉姓男子駕駛藍色汽車未依照號誌左轉，被31歲葉姓男子高速駕駛的黑色汽車攔腰撞上。藍色轎車被撞後擦撞到捷運站出口牆壁後側翻，黑色汽車則衝向捷運站前空地，險些撞上行人。幸好有捷運站圍牆阻擋，否則後果不堪設想。事故造成雙方駕駛及藍車上3名乘客全數受傷送醫。現場民眾表示，事故非常嚴重，消防隊需使用破壞器材剪開車體，才能將受困人員救出。

台南永康一輛汽車準備右轉時擦撞直行機車，駕駛在撞車後竟直接輾過騎士。（圖／TVBS）

同日晚間8點多，台南永康區高速二街和自強路口也發生驚險車禍。一輛汽車準備右轉時，後方直行機車突然竄出，兩車發生擦撞，21歲男騎士瞬間被撞飛。更驚險的是，50歲陳姓汽車駕駛在撞車後竟直接輾過騎士。目擊民眾看到這一幕嚇壞了，立即報警求助。救護人員趕到現場後，緊急將受困車底的騎士救出。幸運的是，這名男騎士雖被輾過但仍保持意識清楚，救出後立即被送往醫院治療。

陳姓駕駛向警方表示，撞車後因一時緊張誤踩油門，才會不小心將人輾過。由於未禮讓直行車，最高可能被罰1800元，但詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

