高雄楠梓區16日傍晚發生一起死亡車禍，一輛轎車下陸橋後違規右轉，撞上直行機車，接著失控衝撞停在待轉格內的8輛機車，第一時間遭撞的騎士傷重不治，其他8名騎士也都受傷送醫。肇事駕駛現年73歲，是名退休的小黃司機，過去有過五次違規紀錄，被依過失致死罪移送，三十萬元交保。

高雄車禍1死8傷 73歲駕駛"2年5違規"30萬交保

肇事陳姓駕駛現年73歲，是名退休的小黃司機，過去兩年有過五次違規紀錄，被依過失致死罪移送，三十萬元交保。（圖／民視新聞）

記者：「知不知道說有個機車騎士被你撞死？」肇事的陳姓男子在做完筆錄之後，被依過失致死罪移送到地檢署，對於媒體詢問不發一語。時間回到16日傍晚。後方車輛行車記錄器拍下，陳姓男子開著白色轎車沿高雄市楠梓區德民新橋行駛，就在下陸橋後，他一個鬼切右轉，直行機車來不及反應，直接撞上，轎車失控，接著衝撞待轉區裡面的機車。目擊民眾嚇到：「Oh！My God！一台車撞一群人欸，夭壽欸！那個車裂掉欸！」從另一個鏡頭來看，直行機車撞上右轉轎車後，騎士噴飛，撞到人行道花台，當場傷重不治。而待轉區八輛機車像保齡球瓶一樣，一整排全倒，其中一名女騎士跌坐在地上，趕緊移開雙腳，險些被轎車輾過，車禍現場一片凌亂，車殼四散，八名騎士受傷送醫。陳姓肇事駕駛說：「我就順順的開下來要開到慢車道，慢慢慢慢而已。」高市警楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛指出，「該處德民新橋下只能直行不能右轉，該肇事駕駛違規右轉。」肇事駕駛是73歲的陳姓男子，是名退休不久的小黃司機，之前就有過五次違規記錄，還有一次把小黃亂停在路中間，害騎士撞上，開車習慣顯然有問題。

高雄車禍1死8傷 73歲駕駛"2年5違規"30萬交保

死亡騎士是一名菲律賓籍新住民，當時剛去理完頭，回家路上遇到死劫。（圖／民視新聞）

而在車禍中喪命的騎士是50歲的林姓菲籍男子，已獲得台灣永久居留權，他和有台灣身分證，同樣是菲律賓籍的妻子，在楠梓區德民路開了一間小吃店，面對突然其來的噩耗，妻子不願多談。鄰居：「個性很好他們夫妻感情本來就很好，所以這個對她打擊蠻大的，第一任老公他也是出車禍過世。」死者有三名繼子，另一名繼子在大社區旗楠公路也開了一間東南亞雜貨店兼賣便當，專做外籍移工的生意。周日小吃店沒有營業，他去附近這間傳統理髮店剪頭髮，沒想到回家時卻遇上車禍。理髮店老闆娘：「我嚇一跳怎麼會這樣？他真的很認真的人，他很老實。」鄰居：「我知道他有的時候還要跑大社，他很認真，他也會說台語。」一場車禍，粉碎一個移民家庭的幸福。至於其他傷者目前則只剩下一人還在住院觀察，其餘都已經出院。

