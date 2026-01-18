高雄車站人行道害摔 旅客鳴不平

高雄火車站東側鐵道二街人行道，遭民眾抱怨忽然出現高低落差，僅用粗糙黃漆警示，導致行人不慎絆倒摔傷。（任義宇攝）

高雄車站東側鐵道二街人行道近日遭民眾反映有多處高低落差，如階梯般害人不慎絆倒。記者實地觀察發現，部分高低落差處僅用粗糙黃漆警示，議員批評城市門面嚴重「掉漆」，應盡速整平提供完善通行環境。對此，鐵道局回應，該處為車站開發區暫供行人通行，未來會整平避免危險。

有旅客向《中國時報》記者反映，平時將機車停在鐵道二街停車場，步行前往搭車，晚間準備取車返家時，因天色昏暗未注意到人行道上有高低落差，走路不慎被絆倒，所幸僅腳部輕微扭傷，抱怨為何在車站旁人行道會無故出現階梯，擔心在人來人往的車站腹地會有更多人受傷。

記者實地走訪站東路人行道，階梯位置就位在計程車排班區旁，遠看如同斜坡，近看才發現有明顯高低落差，疑似有多人絆倒，因此路面有漆上簡陋黃漆作為警示。搭車旅客認為，鐵道二街雖規畫有人行道，但沿途高低落差，讓旅客難以安心行走。

高雄市議員張博洋表示，車站做為城市門面，無論是鐵道局還是高市府都有責任完善行人環境，而非放任高低落差不管，不僅會造成行人摔傷，更損害高雄城市形象，影響周邊長明等商圈發展，甚至影響民眾搭乘大眾運輸意願，呼籲要盡快釐清責任派工整平，還給旅客安全的道路。

對此，鐵道局回應，站東路以東的鐵道二街區域，為車專四的開發區，目前暫時開放供行人通行及計程車排班使用，針對民眾反映人行道問題，會先派員加強警示，後續會將其整平，避免旅客不慎受傷。