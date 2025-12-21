「高雄車站做大的」PO文抓到了？ 男5萬交保稱「轉發」

高雄市 / 綜合報導

台北車站發生隨機攻擊事件後，有網友在網路留言，自稱跟張姓嫌犯熟識，要接續他未完成的任務，並點名下手的目標就是高雄車站，這篇PO文引發社會恐慌，高雄檢警第一時間展開追查，積極偵辦，快動作查出發文者的IP位置，隨後也鎖定一名陳姓犯嫌，昨(20)日到他的住家執行搜索後，將他拘提到案，檢方偵訊後，認為他犯罪嫌疑重大，諭知以5萬元交保。

被上了手銬，帶到高雄市調處，被逮捕的這名陳姓犯嫌，做了這件事，網路發文說，自己跟台北隨機攻擊的，嫌犯張文是兄弟，要接續他未完成的任務，並點名下手的目標就是高雄車站，這篇PO文引發社會恐慌，警方荷槍實彈，從大廳到月台到車廂，站崗巡邏。

19日傍晚，台北發生隨機攻擊事件後，全台車站都進入警戒狀態，在人心惶惶的同時，卻還有人發恐嚇文，高雄檢警積極追查，逮到了20歲的陳姓男大生，初步偵訊供稱，只是轉發，不過已經涉及恐嚇公眾行為，嚴重危害社會大眾安全。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山說：「114年12月20日執行搜索後拘提陳某到案，訊問後，認犯罪嫌疑重大諭知交保新台幣5萬元。」檢方後續繼續追查，陳姓男子是否真的只是轉傳，究竟誰才是真正的PO文者。

