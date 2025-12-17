高雄車站兩側都更 95億重塑天際線

高雄車站兩側專四、專五及商四用地公辦都更由冠德建設得標，17日舉行簽約儀式，高雄市副市長林欽榮（右）表示，此案將重塑高雄門面。（任義宇攝）

高雄車站兩側專四、專五及商四用地，由高雄市府都發局推動都市更新，冠德建設得標後於17日舉行簽約儀式，預計投資95億元讓車站旁老警局、台鐵辦公室，重塑為兼具商場、辦公及住宅的3棟大樓，有望打造為國際級車站開發典範。民代則提醒，由同一廠商得標車站商場及都更案是兩面刃，市府應加強把控風險。

簽約儀式昨於高市府內舉行，由冠德建設董事長馬志綱與高雄市副市長林欽榮代表簽署。冠德建設指出，此案將打造3棟共2.9萬坪的住商複合大樓，其中西側專五結合商業空間、辦公與居住功能；東側專四除商業與辦公外，並納入長明派出所及鐵路警察局；同樣位於東側的商四則以住宅機能為主。

高雄市都發局說明，專四、專五及商四基地目前為鐵路警察局、長明派出所及台鐵辦公廳舍，簽約後預計於民國116年辦理都市更新計畫，並於123年完工啟用，讓車站周邊老舊廳舍轉型為嶄新便利的生活空間。

馬志綱表示，高雄車站是城市重要交通節點，此案不僅是開發，更攸關城市定位，冠德將與日本知名團隊合作，引進國際級複合開發與城區營運經驗，以「高雄之翼」為概念重塑站區天際線。

他表示，冠德建設除3棟大樓，加碼投資7500萬元建置立體天橋，與高雄車站天棚及周邊商圈相互連接，並提出5000萬元天使基金計畫，扶植在地青年新創，盼此案在與市府、台鐵合作下，成為國際級車站開發典範。

林欽榮指出，高雄車站位於城市南北發展中軸線，更是左營科技之星與亞洲新灣區核心，目前每日約有6萬人次流量，未來高鐵進駐後可望倍增至30萬人次，此案作為高雄站前第一環圈都市更新案，不僅是城市門戶，更是帶動長明、後驛等商圈翻轉更新契機。

高雄市議員張博洋表示，此案都更廠商同時也是高雄車站內商場得標者，有望成為翻轉老舊商圈的「火車頭」，但過度押寶單一廠商，容易在大環境變動下遭遇履約挑戰，也提到車站周邊尚有後驛、熱河等市民生活圈，提醒市府應加強風險控管同時，車站都更應加速與周邊社區妥善整合。