高雄車站商業大樓招標成功 網友哀嚎：鳳山車站依舊寂寞

圖：環球購物中心前進高雄車站，讓許多網友十分期待，但也期盼鳳山車站能有百貨進駐。圖為高雄車站。（記者陳佳欣攝）

台鐵高雄車站商業大樓終於招標成功！由冠德建設子公司「環球購物中心股份有限公司」獲選，將成為繼南港、板橋、新左營後，和台鐵共構的環球購物中心，也是冠德旗下最大的車站型商場。消息一出，讓許多網友敲碗鳳山車站也要發達，甚至哀嚎「鳳山車站依舊寂寞」。

高雄車站商業大樓完工一年多，商業空間招標案包括地上十層、地下一層及地下三層，前兩次招商皆流標，第三次招商於十月二十七日截止，僅一家投標，由冠德建設子公司「環球購物中心股份有限公司」獲選。

冠德建設股份有限公司十日公告表示，代子公司環球購物中心股份有限公司公告獲選「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」最優申請人，預計整建期二年，最快二Ｏ二八年登場。台鐵證實消息，後續辦理綜合遴選程序，若一切合規、最快底前可簽約。

消息一出，吸引許多網友關注，紛紛留言表示「終於傳出好消息了」、「希望未來能有高雄車站的東西地下街」、「敲碗唐吉訶德旗艦店跟一蘭拉麵」、「高雄有希望了」、「哇！期待這地區重新繁榮帶來人潮」、「拜託環球找日本品牌一起進駐吧！」、「希望環球高車店可以好好經營」、「二Ｏ二八也太久了」。

由於鳳山車站更早招標，但毫無消息，也讓許多原本期待鳳山車站進駐百貨及影城的網友十分感嘆，「鳳山車站到現在還是招不出去」、「只剩鳳山火車站目前還涼涼的」、「鳳山車站依舊寂寞」、「鳳山車站沒人標，要加油」、「鳳山車站比較像壽司，燈光像酒店」。