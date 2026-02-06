高雄車站大都更新亮點 黃線Y10聯開案動土

▲高雄市政府今日與大港捷匯股份有限公司共同舉行「捷運黃線Y10聯合開發案」動土典禮，象徵高雄車站大都更計畫邁出重要里程碑。（圖／高市府捷運局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府今（6）日與大港捷匯股份有限公司共同舉行「捷運黃線Y10聯合開發案」動土典禮，象徵高雄車站大都更計畫邁出重要里程碑，未來串聯車專四車專五開發、71期重劃區台鐵公司土地，打造高雄車站周邊為台灣的國際新門戶。

▲林欽榮指出，為掌握高鐵南延及車站轉型契機，高雄市政府已正式啟動「高雄車站周邊大都更計畫」。（圖／高市府捷運局提供）

副市長林欽榮致詞時表示，行政院於113年12月28日正式宣布高鐵南延採行「高雄方案」續辦，未來高鐵進站後，高雄車站將成為高鐵、臺鐵與捷運三鐵共構的交通核心，串聯「S產業廊帶」與「亞洲新灣區2.0」等國家級發展計畫，同時有效紓解左營高鐵站的旅運壓力，大幅提升南高雄整體交通效能，且隨著鐵路地下化工程完工及高雄新車站廣場天棚啟用，民國113年臺鐵與捷運每日平均進出站人次合計已超過5.5萬人次，高雄車站已成為重要的旅運匯集節點，高鐵南延定案後，更象徵車站區域正式進入轉型升級的新階段，預估未來目標年（民國119年）假日進出站人次可突破24.85萬人次，成為南臺灣最重要的城際與都會交通門戶。

▲捷運局長吳嘉昌表示，本次動土的捷運黃線Y10聯合開發基地，位於臺鐵民族站與捷運黃線 Y10站交會的雙交通核心。（圖／高市府捷運局提供）

林欽榮指出，為掌握高鐵南延及車站轉型契機，高雄市政府已正式啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，結合臺鐵第71期重劃區整體開發，全面盤點站區周邊國公有土地，優先透過公辦都市更新及捷運聯合開發方式推動。其中，市府代辦臺鐵「高雄車專四、五及商四公辦都更案」已順利完成招商，並於去（114）年12月17日完成簽約，捷運黃線Y10站聯開案的動土則進一步實現TOD導向發展，包含透過地下聯通道串聯Y10捷運站、台鐵民族站等，並透過地下聯通道與立體人行系統設計原則，強化71期重劃區各開發基地間的串聯，全面翻轉站前區域風貌，打造國際級城市門戶。

▲大港捷匯公司投資約68億元，規劃興建一幢四棟、地上24層、地下5層之住商複合大樓。（圖／高市府捷運局提供）

捷運局長吳嘉昌表示，本次動土的捷運黃線Y10聯合開發基地，位於臺鐵民族站與捷運黃線 Y10站交會的雙交通核心，基地面積約0.76公頃（約2,299坪），土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率60%、容積率630%。本案由投資人大港捷匯股份有限公司投資約68億元，規劃興建一幢四棟、地上24層、地下5層之住商複合大樓，並於捷運出入口與建築間設置下沉式廣場，引入多元商業設施，強化人行動線及公共活動空間連結。在公共服務方面，建築地面層規劃約160坪公益空間，設置公共托嬰中心，兼顧都市發展與市民生活需求；同時，市府將分回約36億元價值之房地資產，持續挹注捷運建設經費，強化公共建設財源。

捷運局進一步指出，隨著高鐵南延、高雄半導體S型產業廊帶、亞洲新灣區2.0及亞洲資產管理中心高雄專區等政策推動，產業聚落加速成形，就業人口及通勤、居住與商辦需求同步成長。Y10站聯合開發案低樓層規劃商場與餐飲服務，滿足轉乘及周邊生活機能；高樓層則提供住宅空間，支援產業發展、金融服務及研發人員居住需求，並透過地下立體連通系統，串聯臺鐵民族站、捷運黃線 Y10 站及周邊建築群，帶動民族路沿線商業發展與都市環境整體升級。

